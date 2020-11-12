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無法被全世界視為輸家！川普傳年底宣布再戰2024

投資服裝類股 專家推這3家

記者張大仁／綜合報導

經濟復甦的期望重新推動零售股走升。包括Ulta Beauty、PVH和Levi Strauss在內的高階和專業零售股本周都上漲，因效果高達90%的新冠疫苗訊息再次燃起人們對經濟復甦早於預期的希望。

不過Strategic Wealth Partners CEO泰普(Mark Tepper)表示，「此刻炒作服裝類股風險很高。」「搞清楚人們是否會重新購衣真的很難。」「我認為這更像是實體店再起。疫苗會讓人們瘋狂地搶入購物中心嗎？我不這麼認為。在疫情之下客流正在減少。我無法相信很快就會回升。」

相反地，泰普建議投資人將重點放在擁有強大的網路平台和強大的直接面向消費者通路的成長型品牌上，「目前唯一擁有這些特質的服裝公司是VF Corp.。」相對於其他同業，它的交易價格低約20%，是種「相對價值操作」。

泰普說，VF Corp.是「戶外」品牌North Face和Timberland的母公司，無論就冬季因素或是最近收購街頭潮牌Supreme方面都是不錯的選擇。

就收購Supreme來說，他指「這家公司真的讓我震驚。」「它只須拿一件數百元的North Face大衣印上Supreme字樣，轉身就可用900元賣出。這就是定價權。」

泰普另一支潛在的目標是Lululemon Athletica，「我看好這支股票，但它一直難以捉摸，價格有點高。」「事實上，我真正希望會出現重返職場浪潮，讓它可以下跌約10%，這樣才能進場買進。」

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)依據股票估值，出脫所有Lululemon部位，但看好另一支個股，「我看好Ulta，尤其是它與Target的合作。」「雙方合作推出全新店中店概念，在Target現有美容區的特定位置展示，並且也在網站上展示。」

戈登說，更好的是，Ulta的技術面前景也看來很不錯，「Ulta目前的本益比是53倍，但遠期本益比只有19倍。」（記者張大仁）

疫苗 股票 Target

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