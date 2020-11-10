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素食漢堡McPlant 麥當勞明年試賣

記者張大仁／綜合報導

麥當勞(McDonald's)宣布明年起將在幾個重點市場上試賣無肉漢堡，它在菜單中增加了植物性漢堡，稱為「McPlant」。

麥當勞國際總裁博登(Ian Borden)表示，McPlant是「由麥當勞也是為麥當勞所創造的」。他說，McPlant的生產線也可能包括雞肉替代品。

麥當勞尚未透露生產線的供應商。公司發言人拒絕透露供應商名單，但表示麥當勞將不會自行生產這些產品。

但是，Beyond Meat發言人卻透露，該公司與麥當勞共同創造這款植物性肉餅，將成McPlant的部分生產線提供商。

去年9月，麥當勞開始在加拿大安大略省數十家分店試賣一種使用無肉肉餅的P.L.T無肉漢堡。試賣在今年4月結束，當時並宣布沒有恢復P.L.T.漢堡的銷售計畫。

麥當勞前CEO湯普森(Don Thompson)是Beyond Meat的早期投資者，也是這家植物性肉品製造商的董事會成員。投資人推測，兩家公司之間的關聯可能意味著長期的合作夥伴關係，並使Beyond成為麥當勞的供應商。

其他國際麥當勞市場在無肉漢堡方面取得更大的成功。例如，德國麥當勞早已在菜單上加入雀巢公司生產的素食漢堡。

麥當勞CEO肯普欽斯基(Chris Kempczinski)告訴投資人，各國市場將自行決定是否以及何時將McPlant產品添加到各自店面中。他補充說，確切的步驟將取決於消費者的需求。

競爭對手Restaurant Brands International旗下品牌漢堡王(Burger King)去年在美國發表一款以植物性肉餅為原料的華堡(Whopper)，其肉餅由私營企業Impossible Foods製造。

麥當勞第3季獲利和營收均高於分析師預期。並更新投資人報告，預測2021年和2022年全面銷售成長將在5%上下，並分享了有關其促銷戰略的更多訊息。

麥當勞 投資 CEO

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