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第2波疫情 旅遊股影響有限

記者張大仁／綜合報導

旅遊類股的煩惱可能正在逐漸消失。Chantico全球CEO、Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)表示，即使美國感染人數激增創下歷史紀錄，該產業已找到第二波疫情的因應之道。

桑契斯指出，「各州雖將被迫採取行動。但是，我認為不太可能再度出現全面封鎖，起碼政客們無此意願。」「就算有，我認為企業將有一定的迴旋餘地，以找出如何以更安全的方式來應對，這代表該產業可能不會像3月那樣受到重擊。」

她說，這是因為消費者對居家避疫越來越沮喪，並補充說，許多人選擇駕車出遊而非風險較高的搭機出遊，「駕車出遊情況增加，而這種情形需要酒店的配合。」「大型企業旅遊的需求尚未完全復元，但這種零散的出遊足以讓這些酒店從深淵中復元過來，因此，我認為這種情形還沒有消失。酒店業者也還不會陣亡，但是我認為年底前將會十分艱難。」

Piper Sandler資深研究分析師強生(Craig Johnson)表示，這種不確定性正讓消費者支出出現一些「分歧」，像萬豪(Marriott)等個股受到的打擊更大。

萬豪和Booking Holdings的財報優於分析師預期，兩家公司均指出，儘管業務持續受到壓力，旅遊趨勢仍在改善。Booking Holdings CEO福格爾(Glenn Fogel)表示，10月新冠病例再起和封鎖令的增加重擊了該網路旅遊巨頭當月業績。

強生在引用萬豪酒店的走勢圖時指出，該股一直在形成一種「對稱三角形」走勢，這通常代表「猶豫不決」，「出現這種走勢，若非突破就是大跌。」「萬豪的長期走勢將證明，這種對稱模式將在先前趨勢影響下作出突破，並且我認為，隨著月線圖呈現的上升趨勢突破，其支撐點將更加深化。」強生將跌破90元視為「明顯向下跌破」。

分析師 CEO 美國

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