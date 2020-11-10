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輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

疫苗逾9成有效 航空旅遊股大漲

記者張大仁／綜合報導

製藥商輝瑞和BioNTech的試驗數據顯示其新冠病毒(Covid-19)疫苗的有效性超過90%，航空股和旅遊股連袂大漲。

道瓊工業平均指數上漲834.57點或2.95%收2萬9157.97點，創6月5日來最大單日漲幅；盤中曾觸及歷史新高，上漲近5.7%或1600點以上。史坦普500指數盤中也創下新高，收漲41.06點或1.17%收3550.5點。小型股羅素2000指數上漲3.7％。那斯達克綜合指數表現不佳，下跌181.45點或1.53%收1萬1713.78點，因交易員拋售之前大漲的科技股，轉進跌深的價值型股票。

疫苗的消息被華爾街視為代表製藥業可能很快就會推出可行方法來控制疫情。在春季受創最深的的旅遊、餐飲和酒店股價反彈最為強勁。

郵輪營運商嘉年華(Carnival Corp.)飆升39.29%，西南航空(Southwest Airlines)上漲9.7%。迪士尼(Walt Disney Company)上漲11.87%，因為投資人看好疫苗可能允許更多度假者進入其遊樂園區。

銀行股也上漲。摩根大通(JPMorgan Chase)、美國商銀(Bank of America)和花旗集團(Citigroup)均上漲逾11%。富國銀行上漲10.54%。

相對之下，受惠居家避疫命令的個股大跌。Zoom Video大跌17.37%，亞馬遜下跌5.06%。Netflix下跌8.59%。Teladoc Health下跌13.66%。

指數 疫苗 美國

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