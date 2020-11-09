理財Q&A／我該申請破產嗎？怎麼做？

問：我陷入財務困境，不知是否該申請破產 ？該怎麼做？

答：要先了解「破產」定義。破產是法律程序，可減少或消除個人或企業某些還債義務。

破產有很多類型、而且人人狀況不同，破產之路也不一樣。破產可清算多數債務，但並非全部（學貸和欠稅通常不能勾銷）；有些人財務壓力大，未必要申請破產，其他人則適合申請破產。

破產類型包括第七章、第十三章、十一章、十二章、十五章、第九章，妙的是，絕大多數人只選用第七章、第十三章，又以第七章最常見。

第七章破產就是清算，許多（但未必全部）債務將被免除，債台高築的個人最常用這種破產類型。第十三章破產則是，三到五年內有計畫的還債。

第十一章適用於公司、合夥企業和有限責任公司；第十二章適用於有家庭農場的人或漁民；第十五章適用於外國人在美國 申請破產；第九章適用於瀕臨破產城市、城鎮或村莊的領導人。

申請破產常見問答：

1、該不該申請破產？

芝加哥律師奧布萊恩（John O'Brien）認為，是否宣布破產是個人決定；宣布破產的合理依據是，假如背負著沉重債務、而且不太可能妥善還債。

2、申請破產花多久時間？

申請破產通常需時六個月。

3、欠多少錢才該申請破產？

賓州ARM律師事務所破產律師貝斯特（Patrick Best）說，也沒標準答案，每月僅1000元社安金收入的人負債1萬元，申請破產就有幫助，但年收入7萬元可能負債達2萬、3萬元才需要申請破產。

4、申請破產前該不該先嘗試他法？

答案：當然！

破產未必是優先選項。假如並非長期欠債，可與債權人洽談，考慮找非營利信用諮詢機構、或債務減免公司協助。但貝斯特提醒，很多人一開始都想避免破產而進行債務清算（debt settlement）或債務合併（debt consolidation），最終做這些還是要申請破產。

人人財務狀況不同，替代破產的任何選擇都有些微差異。

債務合併意味著想還清債務，並把多種債務整合為一、易於管理，對某些人來說很好，對另一些人來說仍是財務噩夢。債務清算公司通常收取昂貴費用、卻沒有好名聲，正如消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau）網站所說，債務清算可能使債務更沉重。

同樣的，有些人與非營利信用諮詢機構合作順利，其他人卻耗時幾月幾年，情況未見好轉。

5、申請破產可不找律師嗎？

答案：最好還是找律師。

貝斯特認為，破產律師畢竟較專業，可幫人避免錯誤、安度緊張時期。

律師事務所Pack Law創辦人帕克（Joseph Pack）說，申請破產時常犯的錯誤包括：案件等待時間太長、乃至於倉促提案。拖到最後一刻提案將被迫做出艱難選擇，而且到頭來可能身無分文；人們沒錢找律師是因為之前已把錢付給貸款機構，但最後債務未還清，仍要破產，情況更糟。

帕克說，假如還清債務很重要，就有理由更早以正確方式申請破產，對債權債務人都有利。

6、如何申請破產？

奧布萊恩律師說，基本上要列出所有債權人及其地址、欠款額和所有資產清單，絕不可撒謊或遺漏，否則將受偽證懲罰。法院將收取破產保護申請費335元，可分四期支付。

奧布萊恩建議，假如自己辦理，請與當地聯邦法院與破產法院書記交談、索取表格和流程資訊。最好找律師幫忙，可到全國消費者破產協會（National Association of Consumer Bankruptcy）網站搜尋適任律師。

低收入 者可找國會1974年成立的非營利獨立法律公司Legal Services Corporation協助，該公司網站有尋找免費和廉價法律援助的訊息。