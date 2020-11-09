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蘋果、索尼傳競購播客網站Wondery

財經新聞組／綜合報導
消息人士透露，蘋果公司有意收購美國播客（Podcast）工作室Wondery。（路透）
消息人士透露，蘋果公司有意收購美國播客（Podcast）工作室Wondery。（路透）

消息人士透露，蘋果和索尼音樂娛樂公司（Sony Music）已分別向美國播客（Podcast）工作室Wondery洽談收購事宜，若談成這門親事，可能成為蓬勃發展的播客市場迄今規模最大的交易案。

彭博資訊報導，Wondery正尋求讓出售案價碼達3億到4億美元，至少已有四家企業分別向Wondery洽談收購，包括蘋果和Sony。儘管串流音樂平台Spotify在過去兩年是最積極收購播客業者的公司，但已決定退出這場競購。Wondery的收購案有望在未來數月談成，但不保證談判不會破局。

Wondery是美國大型獨立播客工作室和線上收聽平台，也是電視劇集「髒鬼約翰」（Dirty John）和「死亡醫師」（Dr. Death）的製作團隊。根據市調機構Podtrac的資料，Wondery每月有超過800萬名聽眾。

Wondery開出高達4億美元的價碼，可能超越Spotify收購The Ringer和Gimlet Media這些播客網站的價碼，也高於衛星廣播業者Sirius XM收購播客公司Stitcher的價格。

Wondery提出的價碼或許會嚇跑部分可能買家，尤其是因播客產業的規模仍相對較小。但Wondery擁有一系列可能翻拍成電視劇或其他內容的播客節目，現正發展十多部以播客內容為基礎的電視節目。

對蘋果而言，收購Wondery可能成為蘋果近年來在播客產業中最具發展潛力的投資案，也能立刻帶來數量可觀的原創內容。蘋果近年來持續透過旗下影音串流平台Apple TV+深入發展原創劇集，也持續製作播客節目來壯大串流服務。蘋果先前已至少收購兩家小型播客服務相關公司，包括Pop Up Archive與Scout FM。

Sony Music是全球第二大唱片公司，已投資一些播客新創公司和資助數十個原創播客內容。在全球三大唱片公司中，Sony Music一直是最積極投入播客領域的音樂公司。

根據美國互動廣告協會（IAB），播客產業目前仍不是規模龐大的產業，不過估計到2021年，在美國創造的廣告年營收有望突破10億美元。

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