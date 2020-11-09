美國家庭生活模式 「疫」外大轉彎

疫情讓人覺得缺乏確定感，許多人進行房地產規畫。(路透)

新冠疫情 橫掃各地，已影響全美家家戶戶的金錢觀念、生活模式、甚至人生步調。

因為疫情，許多人失業、轉業、或收入減少，進而影響人與人之間關係和財務狀況。

與父母同住的年輕人變多了

這場危機已導致數百萬人搬去與家人同住。皮尤研究中心（Pew Research Center）針對人口普查數據進行分析，發現7月全美52%年輕人與父母親兩人或其中之一同住，高於2月的47%，更超過經濟大蕭條最艱困的嚴峻高峰。

總部位於加州 爾灣的理財業者Sun Group Wealth Partners聯合創辦人桑恩（Winnie Sun）說，家人很高興生活在一起，並將其視為好幾代以來未見過的生存方式。

事實上，疫情爆發前，美國家庭人口結構已發生變化。如今，伴侶比過去更傾向於延遲或省略婚姻而一起生活，2015年美國最高法院裁決同性婚姻合法，更助長這種趨勢。

種族風俗也產生影響。總部位於加州的另一理財業者MGO Wealth Advisors營運長兼合夥人巴拉哈斯（Louis Barajas）多數客戶是西語裔，他以此為例說，西語裔傳統上跨代同住，根深蒂固。

近年來，年輕人努力擺脫跨代同住趨勢並搬出去獨立，但這波疫情轉回傳統模式。身兼CNBC金融顧問委員會（CNBC Financial Advisor Council）成員的巴拉哈斯說，家人間距離越來越近。

家人同住可合併收入並減少支出，在家煮飯的機會多了，外出就餐相對減少。

跨代同住的另一情況是，父母給孩子居住的空間，年輕人可幫父母打理網路等高科技，疫情期間，人們生活更要仰賴高科技。

巴拉哈斯許多客戶只知道當地銀行，對於大型金融機構一無所知，疫情下，他透過視訊會議平台Zoom和客戶互動，展示如何可找到更高利息的銀行，藉此消除人們對陌生事物的恐懼。

提供虛擬金融服務Worth Winning創辦人威廉 斯（Lauryn Williams）是CNBC金融顧問委員會成員、認證理財規畫師，也曾是四屆的奧運選手，他說，即使與父母同住，也不要擺脫獨自生活時的責任，父母應確保子女分擔家庭開支，假如仍有收入，應存應急金、以及將來買房的頭期款和裝修資金。

桑恩認為，這是攤開來談金錢的最佳時機。可藉新聞事件或文章來探討想討論的主題，談一談未來願景、父母的退休計畫以及孩子房屋所有權之類的話題。

開口談論的各種話題中，請求借款非常敏感；家人間借錢要格外小心行事。威廉斯說，人們比以往都希望相互鼓勵、打氣。

單親父母 困境最具挑戰

受疫情影響，許多父母為了打理小孩在家上課而減少工作時間或完全辭職。桑恩許多客戶都試著只靠一份收入過日子。

桑恩補充，這波疫情似乎讓人體會到可用較少花費過生活，如今，旅遊減少、多項花費也減少。

此外，有些人因企業倒閉和裁員而被迫離開職場。目前全美仍有近1300萬人失業，比疫情前增加約700萬人。

單親父母所處困境最具挑戰。威廉斯形容，這些人既不能支付例行性帳單，也不能離開孩子去工作，深陷兩難。

已有幾項研究突顯疫情對婦女格外嚴峻的考驗。國家婦女法律中心（National Women's Law Center）報告發現，9月離職婦女是男性的四倍。但皮尤研究中心分析發現，疫情前六個月中，父母在工作場所的參與受到了同等影響。

2020年9月受雇母親比率為53.4%，低於2019年9月的69%，受雇父親比率85.6%，低於去年同期的90.5%；然而，家有3歲及更年幼孩子的母親上班比率較小。

皮尤研究顯示，經濟低迷下，黑人、亞裔和西班牙裔母親的工作比率降幅超過白人。

疫情讓人覺得缺乏確定感，財務顧問發現，更多人進行房地產規畫。

巴拉哈斯說，拉丁美洲人傳統上不願為死亡規畫，疫情改寫這樣的慣性；他透過ZOOM與客戶談論這方面的話題。

為因應疫情帶來的經濟影響，巴拉哈斯建議回到基本面，查看預算、創建儲蓄帳戶、並看看退休儲蓄策略，試著找下一份工作或職業，不要覺得受困，而要向前看。