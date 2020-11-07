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密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

大選未定 股指仍創4月來單周最佳走勢

記者張大仁／綜合報導

股市6日基本持平，交易員仍在等待總統和國會選舉明確的結果。美國失業數據優於預期，也維持股指走勢。

道瓊工業平均指數下跌66.78點或0.24%收2萬8323.4點。史指普500指數下跌1.01點或0.03%收3509.44點。那斯達克綜合指數上漲4.3點或0.04%收1萬1895.23點。

能源和金融是史指表現最糟的類股，分別下跌2.1%和0.8%。聯合健康(UnitedHealth)下跌1.96%，領跌道指。

根據NBC預測，民主黨總統候選人白登以253張選舉人票領先，而川普總統則有214張。內華達州、亞利桑納州、賓州和喬治亞州等幾個主要州仍在開票。白登在喬治亞州和賓州略有領先。

儘管總統大選不確定，但主要股指創下4月來最佳單周走勢。史指和那指分別上漲7.3%和9%，是4月以來最佳單周表現；道指本周上漲6.9%。史指本周也是1932年來最佳選舉周走勢。

華爾街策略師們認為，共和黨在參議院選舉中取得勝利降低了「藍潮」出現的可能性，降低了高稅收和更嚴格法規的可能性，造成科技股反彈。然而，NBC預測，共和黨尚未贏得控制參議院的必要席位，喬治亞州可能還要再舉行2次補選。

不過，分裂的政府可能會使立法者更難推行新的財政紓困方案。 《華盛頓郵報》引述消息人士的話報導，預計白宮不會提出新的一籃子紓困計畫。相反地，參議院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)可能推動「縮水」版一籃子紓困方案，而該方案已被眾議院民主黨人拒絕。

共和黨在數州提出計票有關的法律挑戰，川普競選總部表示將要求威斯康辛州重新計票。

勞工部表示，10月失業率從7.9%降至6.9%，優次接受《道瓊》(Dow Jones)調查經濟學者預計的7.7%。上月美國經濟增加63.8萬個工作崗位，超過估計的53萬個。

紓困 喬治亞州 共和黨

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