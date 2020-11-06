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XLK ETF 科技股漲跌指標

記者張大仁／綜合報導

科技股本周再度回升，扭轉10月中旬以來的急劇下跌。由於新冠病例激增，讓科技股和那斯達克100指數大跌，而也使希望經濟平穩復甦的投資人感到沮喪。

Federated Hermes投資組合經理人賈瓦隆(Steve Chiavarone)表示，本周的升勢可能與選舉結果有關，「這是一次巨大的紓解行情，尤其是因為目前看來，最有可能的結果似乎是共和黨拿下參議院，而白登成為總統。」

他補充說，投資人可能對民主黨橫掃的機會減少感到更加樂觀。「藍潮」意味著公司稅率可能上升，這會打擊科技企業，並提高資本利得稅。

賈瓦隆指出，「目前看來似乎大局已定，而科技股出現極大的紓解走勢。隨著經濟繼續復甦以及選情的發展，這種局面是否會持續，必須拭目以待，但現在我認為，從產業角度來看，選舉結果最大的受益者，雖目前尚不確定，但看來可能肯定會是科技產業。」

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)正在觀察XLK科技產業ETF的關鍵水平，以判定漲勢是捲土重來還是中斷。

他指出，「如果我們看錯而且科技股重新下跌，就應觀察關鍵價格110元，這是夏天以來的舊阻力位，且已被突破。而今舊阻力位成為現在的新支撐位，至今已數度自此反彈。因此如果跌破該水平，就只能拋售了。」

XLK ETF 5日交易價格為121.15元。

馬利說，可以用AMD作為科技類股的試金石，「雖然最近一直在橫盤整理，但今年表現真的不錯。它從頭肩部的頸線反彈。這個價位是74.75元，如果跌破將會非常不利。因此，如果想再度擺脫困境，就觀察AMD是否繼續從74.75元的頸線反彈，若果則它可能會是一支不錯的股票。」

AMD股價較一年前低點上漲130%。5日收報83元。（記者張大仁）

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