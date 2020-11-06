我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登將追平喬治亞州 只落後川普2000票

川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

財經簡訊

記者張大仁／整理

非農勞動生產率 上季增4.9%

勞工部表示，衡量每名勞工每小時產出的非農生產率在第3季以4.9%的年率成長，較上年同期成長4.1%。第2季數據則由10.1%上修至10.6%，為1971年第1季以來最快。這項數壉壓低了單位勞動成本，顯示經濟正由疫情中復甦，工資將溫和上升。工時自上季暴跌42.9%轉為大升36.8%；單位勞動成本下跌8.9%。

首次申請失業金人數 降至75.1萬

勞工部表示，上周有75.1萬名美國勞工首度申請失業金，而前周為75.8萬，高於接受「道瓊」調查的經濟學之前預期的74.1萬。這是連續第3周低於80萬，而4周移動平均值降至78.7萬。持續申領數連降6周，減少53.8萬至730萬。累計申領數急減115萬至2150萬。

司法部憂壟斷 阻Visa收購Plaid

司法部打算阻止Visa收購金融科技新創公司Plaid，理由是這將限制支付產業的競爭。司法部指該交易有可能擴大Visa在借貸交易中的「壟斷」地位，出於反托拉斯的考量，Visa在2月宣布的53億元收購案「必須喊停」。

比特幣升破1.5萬元 3年新高

由於總統大選的不確定性，比特幣價格5日攀升至1萬5000元以上，創2018年1月以來最高水平。根據產業網站CoinDesk的數據，最新的交易價格為1萬5233元，上漲近9%。比特幣在2020年一直走升，今年以來大漲1倍有餘。

貝佐斯賣30億元亞馬遜股票

根據OpenInsider向證券交易委員會(SEC)提交的文件，亞馬遜CEO貝佐斯(Jeff Bezos)本周已經出售價值超過30億元的亞馬遜股票。今年貝佐斯大賣股票，在2月出售價值超過41億元的股票後，8月再脫手31億元的亞馬遜股票。他2020年已套現超過102億元，較去年28億元明顯增加。

Uber虧損改善 營收不如預期

Uber第3季營收低於華爾街預期，較去年同期減少18%。根據Refinitiv調查的分析師平均預期，該公司每股虧損62分，低於預期的65分；營收31.3億元，未達預期的32億元。按GAAP準則計算，虧損10.9億元，較上年同期虧損11.6億元有所改善。

●Peloton跑步機 銷售增逾2倍

因為在疫情期間消費者轉向在家中利用自行車和跑步機健身，Peloton上季銷售額成長232%，超出預期。該公司也調高2021財年營收預期，現在預計其總營收將達39億元以上，從之前的35億元增至36.5億元。但是隨著產品需求的增加，Peloton預計「在可預見的未來」可能會供應不足。

勞工部 營收 股票

上一則

美選後政策 看到四大趨勢

下一則

高通申請供貨華為 美政府未回應

延伸閱讀

Visa收購Plaid受阻 比特幣破1.5萬元 貝佐斯售股30億元

Visa收購Plaid受阻 比特幣破1.5萬元 貝佐斯售股30億元
大選後第1天 貝佐斯、查克柏格財富暴增變最大贏家

大選後第1天 貝佐斯、查克柏格財富暴增變最大贏家
探索太陽系很燒錢…貝佐斯今年已賣出100億美元亞馬遜持股

探索太陽系很燒錢…貝佐斯今年已賣出100億美元亞馬遜持股
貝佐斯傳考慮100億收購CNN

貝佐斯傳考慮100億收購CNN

熱門新聞

Dunkin'甜甜圈將以88億美元現金賣給Inspire Brands集團。 路透

這家美式甜甜圈的母公司88億美元賣了 準備下市

2020-10-31 10:32
尋求連任的共和黨籍總統川普在白宮發表談話，宣稱已贏得大選，引發市場憂心選後恐重演歹戲拖棚的選舉官司噩夢。Getty Images

川普選後恐爆發法律戰 倫敦投研：情況糟到不能再糟

2020-11-04 06:43
螞蟻科技集團在科創板暫緩上市，受消息影響，阿里巴巴美股盤前快速跳水，跌逾6%。路透

螞蟻上市喊卡！阿里巴巴在美股盤前大跌6%

2020-11-03 09:18
股指大漲，因為投資人預期美國總統大選會出現明顯的勝利者，避免出現延誤或有爭議的結果。摩根大通(JPMorgan Chase)上漲3.15%。美聯社

預期選情會明確 道指大漲555點

2020-11-03 16:33
輝達執行長黃仁勳（見圖）獲軟銀董事長孫正義稱讚是下一個賈伯斯。 路透

軟銀CEO孫正義：黃仁勳是下一個賈伯斯

2020-10-29 08:21
朱肯米勒認為，民主黨將在下周的美國總統大選大獲全勝。(路透)

這位富豪投資人預測這黨全勝 但未來幾年不利股市

2020-10-27 20:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱

大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱
法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州

要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州
喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票

喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票