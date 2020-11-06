38年首見 道指史指連4日漲逾1%

在希望美國總統和國會選舉的贏家及早確定下，主要科技股領漲股市。

道瓊工業平均指數 上漲542.52點或1.95%收2萬8390.18點，盤中一度上揚逾600點。史坦普500指數上漲67.01點或1.95%收3510.45點。那斯達克綜合指數上漲300.15點或2.59%收1萬1890.93點。這也是1982年來首度道指和史指連續4個交易日漲幅都超過1%。

本周至今道指已上漲7.1%。同期史指和那指分別上漲7.4%和9%。

臉書和亞馬遜上漲至少2%，Netflix、微軟和蘋果均上漲至少3%。本周臉書股價也上漲超過12%；亞馬遜和蘋果分別上漲9.4%和9.3%，微軟同期上漲10.3%。

科技股投資 人看好會出現分裂的政府，因為這很可能代表稅收不會增加，反托拉斯審查可能會受到遏制，與中國的貿易戰也不會惡化。

NBC預測，前副總統白登贏得威斯康辛州和密西根州，這是川普總統在2016年大選中勝選的州。NBC之前報導，白登距離勝選只差17張選舉人票。

同時，預計民主黨 將保留對眾議院的控制權，而翻轉參議院的可能性越來越小。

即使總統大選仍存有爭議，但投資人對政府分裂的前景感到高興，因為這將遏制民主黨提高公司稅或監管大型科技公司的政見。

Commonwealth Financial Network投資長麥克米倫(Brad McMillan)表示，「藍潮未現，參議院很可能會出現席次非常接近，這將限制誰當選總統的政策選擇。但可能排除任何實質性的加稅活動，並限制了控制大型科技企業的任何計畫。」

高通和通用汽車(GM)上季業績優於預期，也刺激股市情緒。高通暴漲12.75%。GM上漲5.48%。