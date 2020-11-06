我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登將追平喬治亞州 只落後川普2000票

川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

38年首見 道指史指連4日漲逾1%

記者張大仁／綜合報導

在希望美國總統和國會選舉的贏家及早確定下，主要科技股領漲股市。

道瓊工業平均指數上漲542.52點或1.95%收2萬8390.18點，盤中一度上揚逾600點。史坦普500指數上漲67.01點或1.95%收3510.45點。那斯達克綜合指數上漲300.15點或2.59%收1萬1890.93點。這也是1982年來首度道指和史指連續4個交易日漲幅都超過1%。

本周至今道指已上漲7.1%。同期史指和那指分別上漲7.4%和9%。

臉書和亞馬遜上漲至少2%，Netflix、微軟和蘋果均上漲至少3%。本周臉書股價也上漲超過12%；亞馬遜和蘋果分別上漲9.4%和9.3%，微軟同期上漲10.3%。

科技股投資人看好會出現分裂的政府，因為這很可能代表稅收不會增加，反托拉斯審查可能會受到遏制，與中國的貿易戰也不會惡化。

NBC預測，前副總統白登贏得威斯康辛州和密西根州，這是川普總統在2016年大選中勝選的州。NBC之前報導，白登距離勝選只差17張選舉人票。

同時，預計民主黨將保留對眾議院的控制權，而翻轉參議院的可能性越來越小。

即使總統大選仍存有爭議，但投資人對政府分裂的前景感到高興，因為這將遏制民主黨提高公司稅或監管大型科技公司的政見。

Commonwealth Financial Network投資長麥克米倫(Brad McMillan)表示，「藍潮未現，參議院很可能會出現席次非常接近，這將限制誰當選總統的政策選擇。但可能排除任何實質性的加稅活動，並限制了控制大型科技企業的任何計畫。」

高通和通用汽車(GM)上季業績優於預期，也刺激股市情緒。高通暴漲12.75%。GM上漲5.48%。

投資 指數 民主黨

上一則

身家656億美元 馬雲連3年奪中國首富

下一則

Fed：經濟回溫 但遠低於疫前

延伸閱讀

川普2子砲口對內！轟共和黨潛在總統接班人沒相挺

川普2子砲口對內！轟共和黨潛在總統接班人沒相挺
「每一張選票都要算」紐約皇后區民主黨批川普破壞民主

「每一張選票都要算」紐約皇后區民主黨批川普破壞民主
費半指數創新高 反映科技股並非盲目瘋漲

費半指數創新高 反映科技股並非盲目瘋漲
紐約州民主黨選情不理想 葛謨歸咎白思豪

紐約州民主黨選情不理想 葛謨歸咎白思豪

熱門新聞

Dunkin'甜甜圈將以88億美元現金賣給Inspire Brands集團。 路透

這家美式甜甜圈的母公司88億美元賣了 準備下市

2020-10-31 10:32
尋求連任的共和黨籍總統川普在白宮發表談話，宣稱已贏得大選，引發市場憂心選後恐重演歹戲拖棚的選舉官司噩夢。Getty Images

川普選後恐爆發法律戰 倫敦投研：情況糟到不能再糟

2020-11-04 06:43
螞蟻科技集團在科創板暫緩上市，受消息影響，阿里巴巴美股盤前快速跳水，跌逾6%。路透

螞蟻上市喊卡！阿里巴巴在美股盤前大跌6%

2020-11-03 09:18
股指大漲，因為投資人預期美國總統大選會出現明顯的勝利者，避免出現延誤或有爭議的結果。摩根大通(JPMorgan Chase)上漲3.15%。美聯社

預期選情會明確 道指大漲555點

2020-11-03 16:33
輝達執行長黃仁勳（見圖）獲軟銀董事長孫正義稱讚是下一個賈伯斯。 路透

軟銀CEO孫正義：黃仁勳是下一個賈伯斯

2020-10-29 08:21
朱肯米勒認為，民主黨將在下周的美國總統大選大獲全勝。(路透)

這位富豪投資人預測這黨全勝 但未來幾年不利股市

2020-10-27 20:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱

大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱
法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州

要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州
喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票

喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票