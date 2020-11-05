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剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

財經簡訊

記者張大仁／整理

10月ADP就業數 3個月新低

ADP統計指出示，10月私人創造就業機會急劇下降，僅增加36.5萬個職位，遠低於接受《道瓊》經濟學家調查估計的60萬，為7月以來ADP報告的最低增幅。服務業幾乎是創造所有就業機會的產業，新增34.8萬個。中型企業增13.5萬人，大型企業和小型企業分別新增11.6萬和11.4萬人。

9月貿易逆差 月減4.7%

商務部表示，9月貿易逆差在8月創下14年新高後降至639億元，較8月的670億元赤字減少4.7%。9月出口成長2.6%至1764億元，其中食品和飲料類出口額129億元是2012年7月以來最高。大豆出口額增加63%。進口增加0.5%至2402億美元，食品和飲料類別進口額為135億元，創歷史新高。

Biogen阿茲海默症藥 將獲准

食品藥物管理局(FDA)表示，已有足夠數據來支持Biogen實驗性阿茲海默氏症藥物Aducanumab獲准通過，Biogen股價大漲43.97%。FDA同意Biogen的晚期試驗研究302的結果「具高度說服力」，並且該研究「能夠提供大量證明aducanumab有效性證據」。

福特銷售數字 將逐月公布

福特汽車新任CEO法利(Jim Farley)承諾華爾街會提高財報透明度，每月和每季發布其美國汽車銷售情況。一年多前底特律競爭對手通用汽車(GM)改依財季公布銷售報告，包括飛雅特克萊斯勒福斯等其他幾家汽車製造商也紛紛跟進。

高通財報優 淨利年增76%

高通上季營收65億元，高於預期的59.3億元；每股獲利1.45元，高於預期的1.17元；淨利年增76%。高通未來將公布手機、射頻、汽車和物聯網晶片的個別營收數字，目前這些業務都歸納在以晶片業務為主的QCT部門內，該部門上季營收49.7億元，年增38%。

加州公投過關 Uber、Lyft大漲

加州選民針對第22號公投案進行投票，初步結果顯示，加州選民已決定Uber和Lyft兩家公司均應豁免勞動法限制，司機只是承包商而非正式員工，股價應聲大漲，Uber上漲14.59%至40.99元，創52周新高，Lyft上漲11.28%至29.19元。

傳近10億元比特幣 正在轉移

倫敦區塊鏈分析公司Elliptic宣稱，與網路黑市絲路(Silk Road)關係密切的價值近10億元比特幣正在轉移。絲路網站在2013年被美國聯邦當局關閉，而其創作者Ross Ulbricht在2年後被判處無期徒刑。該網站隱藏在黑暗網絡中，允許人們出售毒品和其他非法商品。

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