選舉結果未定 重擊假期購物信心

選舉結果不確定，可能讓消費者縮手。（美聯社）

零售商 今年從來不缺挑戰。由於新冠疫情，企業不得不先關閉再重新營業，面對銷售和供應鏈的麻煩，積極採購防護裝備並更改公衛政策，以降低員工和客戶染疫風險。

現在，在選舉日後的第二天，在最重要的假期購物季中面臨另一種威脅：美國 人在等待選舉結果時可能會分心或焦慮。

川普總統和民主黨 候選人白登在主要搖擺州仍處於激烈競爭，尚未宣布獲勝者。這種情形可能會讓零售商試圖在送禮季節賺錢之際，重擊消費者信心。

戰略與管理諮詢公司Kearney全球消費者業務首席合夥人波特爾(Greg Portell)表示，選舉結果未決「將絕對暫停消費者消費」。「由於封鎖，消費者一直在大量花錢。」「原本預期年底會是個愉快的假期，但現在已全面暫停，直到能清楚地知道誰將獲勝為止。」

根據追踪美國百大互聯網零售商中80家網絡交易的Adobe Analytics分析，根據過去歷史，支出至少可能會暫時下降。

Adobe發現，在川普當選總統後的2016年大選第二天，網路銷售額下降14%。在2018年期中選舉後第二天則是下降6%。

同時，在Adobe上月對1000名美國消費者的調查中，有26%受訪者表示，總統大選結果將影響他們的假日消費；有63％的零售商表示，對美國人在選後支出更有信心。

耗時的計票還增加出現法律戰或內亂的可能性，這種擔憂促使華盛頓特區和紐約市等主要城市的零售商為店面釘上木板以防暴亂。

Kearney的波特爾表示，共和黨人和民主黨人在2020年選舉中特別「激動」，部分人認為如果所屬政黨敗選，他們將面臨「巨大懸崖」。他說，在正式確定勝選者後，可能會出現騷亂和搶劫。

波特爾說：「如果發生內亂，消費者支出將停止，今年假期購物季將會十分可怕。」