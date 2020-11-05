押共和黨贏參院 那指大漲430點

即使總統大選結果仍未產生明確的贏家，但在科技股帶動下，股指大幅攀升。

道瓊工業平均指數 上漲367.63點或1.34%收2萬7847.66點，盤中一度大漲逾800點。史坦普500指數上漲74.28點或2.2%收3443.44點，盤中一度上揚3.5%。以科技為主的那斯達克綜合指數大漲430.21點或3.85%收1萬1590.78點，因為投資人重新擁抱在過去波動的一年中大漲的產業。

交易員似乎不在乎總統選舉結果，而將焦點放在參議院 選舉，共和黨 可望穩住主控權。

大型科技相關企業股票與亞馬遜、蘋果和微軟均上漲至少4%。臉書上漲8.32%，而谷歌母公司Alphabet上漲6.09%。

華爾街交易員和投資人將科技股大漲歸因於許多因素，包括該類股持續穩定的回報和在不確定時期的安全吸引力。此外，部分人認為共和黨人守住參議院的可能性有利科技股，因為民主黨會提高資本利得稅，將對這個高成長產業造成壓力。

交易員還關注參議院選舉結果及其對未來財政政策的影響。目前尚不清楚民主黨是否能夠贏得參議院。共和黨人可能會因參議員恩斯特(Joni Ernst)贏得愛阿華州競選中而取得關鍵勝利。