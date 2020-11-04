預期選情會明確 道指大漲555點

股指大漲，因為投資 人預期美國總統大選 會出現明顯的勝利者，避免出現延誤或有爭議的結果。

道瓊工業平均指數 上揚554.98點或2.06%收2萬7480.03點，盤中一度上漲700點。史坦普500指數上漲58.92點或1.78%收3369.16點。那斯達克綜合指數上漲202.96點或1.85%收1萬1160.57點。這是史指歷來表現次佳的選舉日漲幅。

Walgreens Boots Alliance和摩根大通(JPMorgan Chase)分別上漲4.41%和3.15%，領漲道指。史指工業類股和金融類股表現最佳，分別上揚逾2%。

根據估計，約有6000萬選民因新冠病毒大流行而採郵寄投票，提高人們對選舉結果延遲的擔憂。

投資人還關注參議院的關鍵選舉，這將決定所謂的「藍潮」是否會接管國會。重大政策轉變，包括進一步的財政紓困方案，取決於哪一方擁有多數控制權。

除了總統選舉，美國新冠病例也出現激增。約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins)彙整的數據顯示，截至1日，7日平均新冠病毒病例平均數為8萬3805人，較前周增加近20%。

在歐洲，英國成為繼法國、德國、希臘、比利時和奧地利之後，成為最新實施新冠隔離措施的國家。