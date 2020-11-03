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新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登

1張圖看大選：何時會有結果？各州開票時間一次看

迎接選舉結果 道指漲423點

記者張大仁／綜合報導

股市由上周大跌中反彈，並為美國總統大選做好準備，在11月的第一個交易日走升。

道瓊工業平均指數上漲423.45點或1.6%收2萬6925.05點。史坦普500指數上漲40.28點或1.23%收3310.24點。那斯達克綜合指數上漲46.02點或0.42%收1萬957.61點。

在3日大選之前，白登(Joe Biden)的全美民調領先美國總統川普(Donald Trump)。NBC新聞和《華爾街日報》1日的民調顯示，前副總統獲得登記選民52%的支持，而總統則為42%。押注白登可能勝選的投資人增加了太陽能類股的部位。景順太陽能ETF(TAN)上漲3.18%。

參議院選舉對股市也可能至關重要，因為許多關鍵的政策轉變如進一步的財政紓困方案，將取決於誰擁有多數控制權。

Honeywell和Walgreens Boots Alliance是道指表現最好的成分股，各上漲5%以上。能源、材料和工業類股的上漲帶動史指走高。能源和材料類分別上漲至少3.4%，工業類股上漲2.7%。與此同時，大型科技股苦苦掙扎，臉書和亞馬遜分別下跌了0.67%和1.04%。

部分華爾街人士認為，大選日之前的拋售讓市場可避免有爭議結果的下行風險。

指數 美國 華爾街

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