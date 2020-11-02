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史上首見！經濟衰退重創女性就業

周芳苑

歷來，經濟衰退總是直接衝擊建築業、製造業等易受低迷影響行業的男性工作者，這次新冠疫情造成的經濟衰退卻顛覆慣例，第一次嚴重影響女性工作者。

去年12月，也就是新冠疫情在美國爆發前幾個月，全美婦女工作者占勞動市場的比例第二次過半，第一次是2009年，經濟大蕭條下女性工作者比例首度超過男性。

去年年底女性勞動力再度超過男性，主因是女性為主的服務業營收遠遠超過以男性為主的行業，但3月全美因疫情暫停營業後，服務業首當其衝，婦女就業陷困境。

2至4月女性失業率上升12.8%，男性失業率上升9.9%，兩性相差2.9%，刷新紀錄，也是1970年經濟衰退以來女性失業率首度高於男性。這段期間，超過1300萬婦女的工作消失了。目前，有些女性工作已恢復，但就業婦女仍比2月少600萬人。

美國勞工統計局1948年開始追蹤失業率以來，女性失業率4月首見二位數，達16.2%，男性為13.5%。

最近，婦女失業率已從最高點明顯縮小，但失業率無法反映出徹底離開勞動市場的人。新世代職業婦女部落格The Double Shift板主戈德斯坦（Katherine Goldstein）說，零售和娛樂服務等行業受到經濟衰退嚴重打擊，但這不足以說明女性被迫退出就業市場的所有情況。

學校關閉 母親承擔育兒重任

9月間，21萬6000名男性離開就業市場，離職女性人數更高達86萬5000人，是男性的四倍之多。3月間商店和餐館因疫情關閉時，許多婦女失業，學校和托兒中心也關門，許多在職父母無人看管孩子。

疫情前，家務和育兒工作就已多半由母親承擔。據研究，全職雙薪的已婚夫婦中，母親全天候照管孩童的比例達60%，工作時間內照管兒童的比率更達70%，學校和托兒中心關閉時，育兒工作多半由母親一肩挑起。

求職網站FlexJobs針對疫情下超過2500名家有18歲以下未成年子女的在家工作父母進行調查，聲稱是托兒主要承擔者的受訪母親有63%、父親42%，針對子女線上上課，80%在職母親表示承擔陪伴重任，表明承擔的父親僅31%。

推動職業母親平衡諮詢服務（Balanced Working Mama）的心理學家桑頓（Amber Thornton）說，這波疫情嚴重打擊職業母親。許多還在工作的婦女已減少或考慮減少工作時間，以承擔家中責任。根據研究，3、4月間，母親每周減少工作約兩小時，父親工作時間多半維持穩定。

華盛頓大學（Washington University ）教授柯林斯（Caitlyn Collins）說，每天減少兩小時，長久累積下來很可觀，對婦女勞動力參與、升遷和收入產生重大影響。

柯林斯在華盛頓大學刊物《 The Source》上說，在危機時期，家庭分工的性別角色可能恢復傳統，也可能迫於經濟壓力而保護主要賺錢養家的人，通常是父親，導致母親承擔更多家務。

暫時性衰退 恐導致永久變革

工資差距是另一考慮因素。截至2018年，女性收入只是男性的85%，假如真需要有人照顧孩子，由賺錢較少的人承擔更符經濟效益。

經濟學家預測，此次衰退可能使兩性工資差距擴大5個百分點，一般經濟衰退造成的工資差距僅2個百分點。

總統候選人白登（Joe Biden）7月推出7750億元的計畫，用以減輕在職父母的托兒負擔，包括帶薪休假12周、以及為3、4歲兒童提供免費的普及幼兒園課程。

經濟衰退也可能導致文化改變，不僅出於必要，而且是因社會規範轉變所引起， 經濟學家希望家庭（尤其是母親）因壓力增加而導致持久的結構變化。

戈德斯坦認為，趁這機會，大家可看到從未真正接受的育兒責任，這對穩定經濟和社會運轉至關重要。

預測工資差距擴大該項研究也發現前景樂觀。歷史經驗顯示，暫時的分工轉變可能導致性別規範永久改變，例如，與職業母親一起長大的男孩將來較可能與職業婦女結婚。

遠程辦公的男性在家扮演越來越多角色，也可能產生持久影響。研究發現，在家工作男人看顧孩子的比率比不在家工作男人多50%，這可能影響孩子長大後的行為。千禧世代父親和丈夫比老一輩人做更多家務和看顧家人的工作。

研究人員還發現，大約20年後，性別工資差距可望恢復到以前的水平。

新冠疫情經濟衰退可能成為分水嶺，長遠來看有助於減少性別不平等。

疫情 就業 美國

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