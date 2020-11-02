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Fed本周開會 扮市場救世主

編譯湯淑君／綜合報導
Fed主席鮑爾是穩定市場關鍵人物。（路透）
Fed主席鮑爾是穩定市場關鍵人物。（路透）

美國聯準會（Fed）本周舉行兩天貨幣政策會議，一般預料會按兵不動，但若11月3日選舉結果激起政治動盪和市場狂瀾，Fed應會適時喊話安定人心，並重申對維持寬鬆政策、支撐經濟的承諾，再度扛起市場「救世主」的角色。

Fed決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）預定5日結束兩天會議，發表會後聲明，時值大選過後時機敏感，一般認為FOMC聲明將不會包含貨幣政策行動或顯著改變基調，而會強調維持寬鬆政策直到經濟復原。

假如選舉結果備受爭議引起市場劇烈反應，分析師預期，Fed可能在11月例會向市場喊話安撫人心，任何緊急應變行動可能留待日後——也許在11月稍後臨時召開緊急會議，或在12月FOMC例會上宣布。

至於11月FOMC會議，可能聚焦新冠肺炎疫情下的美國經濟現況，以及新一輪財政刺激尚無著落對經濟展望的影響。Fed可能重申，中期展望面臨「相當大的風險」，而Fed主席鮑爾在記者會上想必會避談選舉結果，但會再次呼籲進一步推出財政支持的重要性。

在選舉紛亂期間，鮑爾在投資人心目中堪稱此時華府最重要人物，仰仗他穩定經濟大局。鮑爾上任至今不斷遭政治砲轟時，當他始終鎮定沉著，今年3月因應疫情危機處理也備受肯定：兩度降息0.5個百分點，把聯邦資金利率目標區間降到0%-0.25%，並大舉在市場挹注流動性。動作既快且大，出乎市場意料。鮑爾並在8月下旬宣布Fed新政策架構，改採「平均通膨目標」，容許通膨率升得更高、失業率降到極低，應足以讓市場安心，相信Fed政策會維持寬鬆多年。

鮑爾於2022年2月屆滿，若民主黨籍的拜登當選，有前例可循：前總統歐巴馬2009年就任命柏南基連任Fed主席。

鮑爾 美國 疫情

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