科技股領跌 股指單周跌幅3月來最糟

在主要科技股的領跌下，股指收低。在新冠病例數激增、紓困 談判破裂和為下周總統大選預做準備之下，華爾街 結束了艱難的一周。

道瓊工業平均指數 下跌157.51點或0.59%收2萬6501.6點，盤中一度下跌逾500點。史坦普500指數下40.15點或1.21%收3269.96點。那斯達克綜合指數下跌274點或2.45%收1萬911.59點。

道指和史指本周分別下跌6.5%和5.6%，為3月以來最大單周跌幅。那指同期下跌逾5%，也是3月以來最糟糕的單周表現。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整的數據，本周美國新冠狀病毒新發病例的7天平均數創下歷史新高。在歐洲，德國和法國宣布了新的封鎖措施以遏制病毒傳播。

在華盛頓，參議院多數黨領袖麥康諾宣布休會至11月9日，這使得民主黨人和共和黨人極不可能在3日大選前達成新的財政紓困方案。

交易員一直押注雙方在3日投票前可達成紓困協議，因為最近一些數據顯示，如果沒有新的援助，經濟復甦可能會停滯。

華爾街結束動盪的10月，道指和史指連續第2個月下跌。道指本月下跌逾6%，史指和那指同期也下跌逾5%。

蘋果下跌5.6%，該公司宣布iPhone銷量減少20%，並且並未提供有關下季的任何財測。亞馬遜下跌5.45%，即使這家電商巨頭第3季業績井噴，並取得重大突破。

與此同時，推特的用戶成長低於預期，股價大跌21.11%。臉書則因美加活躍用戶意外下降，股價下跌6.31%。

谷歌母公司Alphabet逆市上漲3.8%，其上季業績超出華爾街預期。