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科技財報看好 道指中止連4跌

記者張大仁／綜合報導

由於主要科技股在公布財報前上漲，帶動股指上漲，彌補前一交易日的部分跌幅。優於預期的經濟數據也刺激了投資人情緒。

史坦普500指數上漲57.8點或1.11%至3310.11點。那斯達克綜合指數上漲180.72點或1.64%至1萬1185.59點。道瓊工業平均指數收高139.16點或0.52%報2萬6659.11點。道指5個交易日來首次收升，史指中止連3跌。

亞馬遜和蘋果分別上漲1.52%和3.71%，Alphabet上漲3.05%，臉書上漲4.92%。在史指的11個類股中，有6個漲幅超過1%，包括科技和通訊服務。與此同時，Netflix宣布提高美國用戶訂費，股價飆升3.7%。

這些科技股相對大盤的估值雖偏高，但市場對其財報寄望很高。

截至目前已有260多家史指企業公布上季財報。根據Refinitiv統計，在這些公司中有85%業績優於預期。但即使如此，仍有幾家公司在發布財報後股價下跌。

在第2季暴跌31.4%後，第3季國內生產總值(GDP)以33.1%的年增率成長，是史上最大，優於《道瓊》調查經濟學家預期的32%。

同時，截至10月24日當周，每周首次申請失業救濟金人數為75.1萬，低於道瓊估計的77.8萬，連2周下降，並創3月以來的最低水平。

指數 道瓊 股價

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