初申請失業金人數 連2減

勞工部報導，截至10月24日當周，美國每周首次申請失業救濟金人數為75.1萬，較前周減少4萬人，為3月14日當周28.2萬人以來最低水平，連續第2周下降。接受「道瓊」調查的經濟學者預計為77.8萬。

埃克森美孚 擴大裁員

埃克森美孚表示，由於繼續承受疫情壓力，打算將其美國員工減少約1900名。裁員將透過自願和非自願方式同步進行，以提高效率和降低成本的事業重組。該公司10月初宣布2021年底前削減歐洲業務1600個職位。Edward Jones估計，累計裁員數占埃克森美孚全球員工總數的5%。

家得寶 接手BBB曼哈頓賣場

家得寶(Home Depot)簽下近年曼哈頓史上最大租約，接管Bed Bath & Beyond位於上東區東61街410號Gazit Horizons樓高4層、面積超過12萬平方英尺的賣場。Bed Bath & Beyond的現有租約於2021年到期。

Taco Bell大賣 百勝財報佳

由於Taco Bell的同店銷售恢復正成長，百勝餐飲(Yum Brands)上季營收 14.5億元，增加8%，超出預期的14.2億元；淨利2.83億元或每股92分，高於去年同期的2.55億元或每股81分；調整後每股獲利1.01元，高於預期的80分。同店銷售下跌2%，但數位銷售創單季紀錄，達40億元。

亞馬遜上季營收 大增37%

亞馬遜第3季財報獲利和銷售額同步飆升，營收同比成長37%。每股獲利12.37元，高於Refinitiv調查分析師 估計的7.41元；營收961.5億元，高於預期的927億元。預估第4季銷售額將在1120至1210億元間，同比增加28%至38%，高於分析師之前預計的1123億元。

推特財報佳 用戶成長未達預期

推特第3季財報超越分析師預期，但用戶成長未達預期。該公司每股獲利19分，高於預期的6分；營收9.36億元，高於預期的7.77億元；可獲利每日活躍用戶數1.87億，低於預期的1.95億，較上季小增100萬，但仍年增29%。廣告營收同比增加15%達8.08億元，而同期廣告總參與度成長27%。