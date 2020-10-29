道指單日跌943點 4個半月最慘

由於擔心新冠病毒感染數的增加及其對全球經濟的潛在影響，美股大幅下跌。

道瓊工業平均指數 下跌943.24點或3.43%收2萬6519.95點，連續第4個交易日下跌。史坦普500指數下跌119.65點或3.53%收3271.03點。那斯達克綜合指數下跌426.48點或3.73%收1萬1004.87點。道指和史指同創6月11日以來最大單日跌幅。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙編的數據顯示，過去一周美國新冠病例每天平均增加7萬1832例，創歷史新高。同時，根據Covid Tracking Project的追蹤數據，近40個州與新冠病毒相關的住院人數增加5%以上。歐洲的確診案例數量也在急劇上升。

新冠病例近日暴增也讓部分國家恢復社交隔離措施。德國官員同意進行為期4周的部分封鎖，而法國政府則宣布12月1日之前全國實行封鎖。

受封鎖或經濟延後重新開放影響最大的股票下跌。達美航空下跌3.45%。皇家加勒比(Royal Caribbean)下跌7.42%，而挪威郵輪公司(Norwegian Cruise Line)和嘉年華(Carnival)分別下跌9.07%和10.61%。

由於CEO前往參議院聽證，臉書、Alphabet和推特也大幅下跌。臉書和推特分別下跌5.51%和5.34%，Alphabet下跌5.51%。

被稱為市場「恐慌指標」的Cboe波動率指數(VIX)躍升至40.64，達到6月15日以來最高水平。

本周至今道指下跌6.4%，可望成為3月以來最大單周跌幅。史指同期下跌5.6%，也是3月以來最糟糕單周。以科技股為主的那指本周下跌4.7%。

微軟上季獲利和營收 優於預期，然而，該股因弱勢營收財測而下跌4.96%。

波音公司上季虧損幅度小於預期，但為因應長期的航空旅遊需求下降，計畫在2021年之前裁員數千人。股價 下跌4.57%。

奇異電氣(GE)上漲4.36%，因其營收強於預期，並且第3季調整後獲利令人驚訝。第一太陽能公司(First Solar)上季業績也超出分析師預期，股價上漲13.25%。