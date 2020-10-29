我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

波音連虧4季 擬再裁7000人

記者張大仁／綜合報導

波音公司表示，由於新冠疫情以及最暢銷機型遭長期停飛，該公司計畫再裁員7000人，以應對航空旅遊和客機需求的急劇下滑。

波音公司CEO卡爾霍恩(Dave Calhoun)重申對監管機構很快取消737 Max禁令的期望，該禁令於2019年3月生效，因兩次致命的墜機事故造成346人死亡。

隨著737危機加劇，波音的損失越來越大。禁令代表波音無法將飛機交給航空公司客戶。

波音公司連4季虧損，但第3季業績優於華爾街預期。第3季淨損4.66億元，去年同期為獲利12億元。銷售額為141億元，較上年同期下降29%，但略高於分析師預期的139億元。商用飛機部門銷售額下降最為明顯，營收從2019年第3季的82億元大減56%至36億元。

卡爾霍恩告訴員工，公司目標是在裁員、退休和收購勞動契約後到2021年底只留下13萬名員工。今年稍早波音公司的目標是在當時16萬名員工中裁員10%。

波音公司的航空公司客戶迫切希望節省現金，並預測航空旅行恢復到2019年水平需更長時間。2020年前9個月波音淨減381架新機訂單。波音公司自己估計，疫情可能會減少未來10年的新機需求。

裁員 疫情 營收

上一則

美企史丹利百得 突然撤出中國

下一則

道指單日跌943點 4個半月最慘

延伸閱讀

波音連4季虧損 擬再裁員7000人

波音連4季虧損 擬再裁員7000人
美股道瓊早盤跌逾500點 歐美疫情升溫恐拖累經濟復甦

美股道瓊早盤跌逾500點 歐美疫情升溫恐拖累經濟復甦
反擊美售台3武器 中喊制裁波音防務等3美企

反擊美售台3武器 中喊制裁波音防務等3美企
反擊美售台3武器 中國宣布制裁洛克希德馬丁、波音防務

反擊美售台3武器 中國宣布制裁洛克希德馬丁、波音防務

熱門新聞

川普2018年6月28日在鴻海威斯康辛州廠破土典禮上與鴻海創辦人郭台銘握手的畫面。路透檔案照

投資生變！鴻海為何不直接打包離開威斯康辛？原因在此

2020-10-22 15:50
朱肯米勒認為，民主黨將在下周的美國總統大選大獲全勝。(路透)

這位富豪投資人預測這黨全勝 但未來幾年不利股市

2020-10-27 20:16
美國餐飲強攻外賣市場，為包裝大費心思。（路透）

薯條不能軟 壽司不可散 外賣包裝大挑戰 Shake Shack這樣做

2020-10-24 18:15
眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)22日表示，新的新冠病毒援助協議「差不多了」。(美聯社)

紓困案有進展 股指由跌轉升

2020-10-22 16:26
新冠感染數激增及財政紓困方案談判在選前再次陷入停頓，股指大跌。路透檔案照

新冠確診數激增+紓困案停擺 道指重挫650點

2020-10-26 16:40
美股三大指數26日早盤全面下跌，道瓊指數跌逾300點。 (美聯社)

美股道瓊早盤大跌逾300點 美確診病例暴增

2020-10-26 09:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除