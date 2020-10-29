假日購物季 電商銷售估增33%

疫情將促使今年電商銷售成長33%。（路透）

根據最新預測，因為消費者紛紛湧向網購以避免在疫情期間前往擁擠的店面和購物中心，今年假日購物季電商 銷售額將大幅成長。

Adobe Analytics根據美國 前100大網路零售商 中80家的網路交易，預計11月和12月的網購銷售額將同比增加33%，達到創紀錄的1890億元。

Adobe商務產品及平台副總裁伍斯利(Jason Woosley)表示，如果消費者接受另一輪政府紓困措施，或者如果實體店面再度被迫關閉以遏制新冠病毒(Covid-19)的散布，那麼電商的收益可能會更高。如果真如此，預計消費者可能會在網上再多花110億元，從而使假期網購總支出超過2000億元。

Adobe說，這個假期購物季可能長達18天，其中數位支出將超過單日30億元；去年從感恩節至網購星期一期間只有3天曾達這個水平。預計今年從11月1日至11月21日每日網路銷售額將超過20億元。

Adobe表示，截至12月31日，美國人透過智慧手機購物可能會比2019年增加281億元，增幅為55%，並將占假期網購總銷售額的42%。

Adobe還預測，隨著午夜時搶購破盤交易的吸引力逐漸減弱，今年黑色星期五將有更多消費者在網上購物。零售商也積極地在網路上吸引購物者，部分是透過Instagram和TikTok下廣告。預估感恩節後的第二天會網購金額將達103億元，同比增加39%。

不過，預計「網購星期一」仍將是今年最大的網購盛會，帶來127億元的銷售額，比2019年增加35%。

疫情還使許多消費者開始渴望在小型企業購物，而這些小型企業比全國性零售連鎖店面臨的挑戰更大。

Adobe預測，每年在網路上獲得1000萬至5000萬元銷售額的小型零售商在假日購物季期間整體收入將增加107%，相比之下，每年網路銷售金額10億元以上大型零售商的電商銷售額將增加84%。