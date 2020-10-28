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雲端業務佳 微軟財報勝預期

記者張大仁╱綜合報導
雲端業務表現優異，微軟第一季財報數據優於分析師的預期。（路透）
雲端業務表現優異，微軟第一季財報數據優於分析師的預期。（路透）

受惠於雲端業務的優異表現，微軟第一財季財報數據優於分析師的預期。

微軟上季調整後每股獲利1.82元，優於Refinitiv分析師預期的1.54元。營收371.5億元，也高於分析師預期的357.2億元。

微軟在財報聲明中表示，營收按年化計算增加12%，低於上季的13%。 Azure公共雲端營收入成長48%，高於上季的47%。微軟沒有透露Azure的確切營收數字。分析師之前預期這部分業務成長約44%。

以Azure、企業服務、GitHub和SQL Server和Windows Server等伺服器產品為重點的智慧雲端部門，貢獻了129.9億元的營收，同比成長20%，超過接受FactSet調查分析師平均預期的127.3億元。

涵蓋Dynamics、LinkedIn和Office的生產力和業務流程部門實現123.2億元營收，成長11%，高於FactSet共識的117.8億元。

來自更多個人電腦部門的營收達118.5億元，其中包括搜索廣告、Surface、Windows和Xbox，同比成長6%，並且高於FactSet分析師平均預期的111.8億元。本季Windows設備製造商營收下降5%。科技產業研究公司Gartner估計，第3季PC出貨量同比增加3.7%，是美國10年來最快的增幅。

占總營收近41%、包括Azure、Dynamics 365、商業LinkedIn和Office 365服務的商業雲端產品營收達152億元，較上季成長38%。獲利率71%，首度超越70%的門檻。

本季微軟宣布以75億元收購Zenimax Media，這是一家擁有「毀滅戰士」(Doom)和「雷神之槌」(Quake)電子遊戲的授權經營商，並且微軟未能達成收購影音共享應用TikTok的交易。

微軟下季財測營收為395億至404億元，中位數為399.5億元，約當年增8%，低於Refinitiv共識預測的404.3億元。

營收 微軟 分析師

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