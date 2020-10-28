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MLB世界大賽／道奇擊敗光芒 相隔32年再奪冠

華郵：美2.3億納稅人的錢、募款 進了川普旗下事業

財經簡訊

記者張大仁╱整理

9月耐久財訂單 增加1.9%

9月耐用財訂單增加1.9%，連升5月，輕鬆超越預期；商業投資再次加強，顯示引領美國經濟復甦的製造商穩步擴張。不含國防和運輸的核心耐久財訂單增加1%，連2月超越疫情前水平；新車和卡車訂單增加1.5%，較上月急降明顯回升。主要金屬和金屬製成零件訂單量增加，代表工業需求上升。

Starlink開始測試 每月99元

SpaceX正在擴大其Starlink衛星聯網服務的前置測試，開始向有意註冊該服務的人們發送電子郵件。該測試被稱為「Beta Than Nothing Beta」測試，服務價格為每月99元，外加訂購Starlink套件499元。 該套件包括一個用於連接衛星的用戶終端機、一個安裝三腳架和一個Wi-Fi路由器。SpaceX還在Google Play和Apple iOS應用商店中上架Starlink App。

小摩數位貨幣正式商業運轉

摩根大通全球批發支付業務負責人喬治奧科普洛斯(Takis Georgakopoulos)表示，一位大型技術客戶本周首次商業化使用該公司的數位貨幣JPM硬幣在全球進行支付。摩根大通為此建立一項新業務來負責其稱為Onyx的區塊鏈和數位貨幣業務，員工數約100多人。

亞馬遜將雇用10萬假期員工

亞馬遜將招聘10萬名季節性員工，以應對假期購物季期間激增的需求。這些員工將在美國和加拿大的亞馬遜倉庫網絡中協助挑選、打包和運送客戶訂單。在加州、德州、馬里蘭州、喬治亞州和新澤西州雇用人數將會是最多。去年假期期間，亞馬遜雇用20萬名臨時工人，是2018年的2倍。

蒂芙尼和LVMH討論降價合併

媒體報導，珠寶商蒂芙尼(Tiffany & Co.)和路易威登(LVMH)母公司正在討論合併的最新條款，以解決兩家公司間的持續糾紛。根據修改後的條款，路易威登集團將以每股130至133元價格收購蒂芙尼，低於最初的每股135元。雙方正在尋求盡快達成交易。之前曾討論的公開收購，目前不太可能。

開拓重工上季獲利減少54%

工業機械製造商開拓重工(Caterpillar)表示，由於所有地區和分類市場設備銷售下降，第3季獲利下降54%。上季調整後每股獲利1.34元，營收99億元，優於預期，但銷售額同比下降23%。即使如此，其業績仍超出華爾街預期。根據Refinitiv分析師的平均預期，調整後每股獲利為1.18元，營收為97.98億元。

亞馬遜 貨幣 營收

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