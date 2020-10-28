疫情挫道指史指 科技股提振那指

由於新冠疫情在下周總統大選前繼續打擊美國 ，道瓊工業平均指數 和史坦普500指數再度下跌。

道指下跌222.19點或0.8%收2萬7463.19點，開拓重工和波音拖累道指，分別下跌3.15%和3.48%。史指下跌10.29點或0.3%收3390.68點。那斯達克綜合指數上揚72.41點或0.64%收1萬1431.35點。

對新冠病毒的擔憂促使投資人買進由受惠於居家族股票組成的「居家避疫」類股。網路零售商Shopify和亞馬遜分別上漲4.32%和2.47%。Zoom Video上漲4.09%，微軟上漲1.51%。

將從經濟復甦受益的航空公司普遍下跌。美國航空下跌4.83%，而聯合航空和達美航空均下滑超過3.3%。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整數據顯示，過去一周美國每天新冠病毒病例平均增加6萬9967例。根據Covid Tracking Project的數據，過去7天在36個州，感染新冠病毒的平均住院人數也增加至少5%。

參議院 多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)宣布參議院將休會至11月9日，進一步削弱了大選前達成紓困協議的可能。

不少大型股公布上季財報，包括道指成份股3M和開拓重工。開拓重工的獲利和營收雖優於預期，但遠低於去年同期；而3M下跌3.12%。