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參院提名完大法官就休會 紓困選前通過無望

這些消費性個股 股價漲翻倍

記者張大仁／綜合報導

自3月低點以來，不是只有電商提振了消費性非必需品產業的表現。幾支隱形個股飆升更多，如惠而浦(Whirlpool)、汽車零件零售商LKQ Corp.、泳池產品及建築批發商Pool Corp.以及家庭和農場零售商Tractor Supply等股票，都較3月的低點上漲至少100%。

Piper Sandler首席市場技術員強生(Craig Johnson)表示，「新冠大流行顯然讓人們做出不同選擇。像是遷出城市、搬入新家，所以許多與住房相關的產業都表現不錯，低利率更是推波助瀾。」

不過他警告，並非所有表現出色的股票都會繼續上漲，「像是Tractor Supply這支個股，似乎目前已創下雙峰走勢，只要跌破136元就要特別小心，也許就應該獲利了結暫時退場觀望一下。」

相反地，他也看好Stanley Black & Decker這樣的個股，該股應可受惠於消費潮大起的順風和強大的技術基本面，「它已從低點上漲約150%。本周將發布財報，而它正剛剛達到新高。」「這種隱形股票是值得投資的標的。」

Laffer Tengler Investments投資長騰格勒(Nancy Tengler)也看好消費性領域，「在新冠疫情前我們就已加碼消費性非必需品類股，然後在3月跌至低點後更加倍買進。除了居家避疫相關產外，還加入像是目標百貨(Target)和Chipotle、Ulta Beauty之類的個股，以及諸如沃爾瑪之類的其他一些更大型的的個股，即使它們是消費性必需品。我認為這種趨勢將可持續，主因當前的低利率、偏低的能源成本和低通貨膨脹率，讓消費者現在擁有的自由現金流量處於歷史高點。」

Chipotle第3季獲利和營收均優於預期。沃爾瑪將在11月17日發布財報，目標百貨訂11月18日發表財報，Ulta Beauty財報在12月3日發布。

股票 目標百貨 投資

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