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1張圖看疫情：全球確診4351萬例 全美逾870萬例

參院提名完大法官就休會 紓困選前通過無望

病例增+紓困停頓 道指重挫650點

記者張大仁／綜合報導

由於新冠病毒感染數激增，以及財政紓困方案談判在大選前再次陷入停頓，股指大跌。

道瓊工業平均指數下跌650.19點或2.29%收2萬7685.38點。史坦普500指數下跌64.42點或1.86%至3400.97點。那斯達克綜合指數下跌189.34點或1.64%至1萬1358.94點。26日的跌幅抹去道指本月全部漲幅，且為道指9月3日來最大單日跌幅，也是10月6日以來首次收盤跌破2萬8000點；道指盤中一度下跌965.41點或3.4%。

下跌的主因是約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整的數據顯示，過去7天美國日均新冠病毒病例平均增加6萬8767例，創下紀錄。僅在25日就報告6萬多例。在太陽帶州疫情爆發下，在23日和24日公布了8萬3000例新感染病例，超過7月創下的約7萬7300例記錄。

對白宮和共和黨在大選前與民主黨人達成紓困案協議的樂觀情緒也有所減弱。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，談判已經放緩，但在進行中。

眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)發表聲明說：「在所有法案中，我們都一再強調測試的重要性，但政府從未遵循。共和黨人繼續向新冠病毒投降，尤其是最近一波案例暴增，根本就是瀆職。」

受新冠病例暴增和紓困法案停滯不前影響最大的個股跌幅尤重。皇家加勒比(Royal Caribbean)下跌9.65%，在史指中跌幅最大。達美航空下跌6.09%，挪威郵輪公司(Norwegian Cruise Line)下跌了8.45%，聯合航空下跌7。02%，美國航空下跌6.35%。

歐洲最大軟體公司SAP示警將限制支出後，股價暴跌逾20%。它還調降了對2020年的獲利和營收預期。甲骨文和微軟緊隨SAP下跌，分別下滑4.02%和2.84%。

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