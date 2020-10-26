美股最忙財報周 來了

巴隆周刊（Barron's）認為，應開始為美國明年經濟加速成長而布局。（路透）

美國 股市將迎接最忙碌的財報周，超過三分之一的史坦普500 指數成分股企業本周都將發布上季業績報告，其中以蘋果、臉書、亞馬遜及Google母公司字母（Alphabet）等公司最受矚目，投資 人將從企業財測推估景氣展望。

近來，華爾街念茲在茲的是新冠疫情的紓困案，非常關注國會能否通過新財政援助案，但投資人反而有些輕忽了本季最忙碌財報即將到來，以及29日將發布的美國第3季經濟成長率初估值，根據路孚特（Refinitiv），第3季美國經濟將劇烈反彈32.5%，遠優於第2季的急縮31.4%。

FactSet高級分析師巴特斯（John Butters）說，事實上，有超過三分之一的史坦普500指數成分股（即186家公司）將在本周公布第3季業績。包括波音、卡特彼勒（Caterpillar），以及漢威聯合（Honeywell）等知名大廠。微軟也將在27日公布最新財報。

更受關注的是，29日將有許多科技巨人發布財報，包括所謂「科技尖牙股」（FAANG）中的臉書、蘋果、亞馬遜及Google。Netflix已在上周公布季報。Commonwealth金融網的股票研究部門主管麥卡利斯特（Jim McAllister）說，由於這些的市值占史坦普500指數16%權重，財報結果很可能對市場產生重大影響。

投資人也將緊盯這些企業的財測，推估景氣展望。分析師指出，若有企業能提供營運展望，就顯示該公司認為未來處境穩定，現在人們將關注企業要如何度過未來一年的挑戰。

然而，在史坦普500指數成份股企業中，迄今已有27%發布財報，這些公司的上季混合獲利較一年前減少了16.5％。

FactSet的報告顯示，在產業別方面，史坦普500指數的11個產業中，有九個產業上季獲利比一年前少 ，以能源股企業的的123.6％跌幅為最大。瑞士信貸的研究團隊也預期，史坦普500成份股企業第3季獲利將下滑16.9%。但好消息是，在已公布財報的史坦普500成分企業中，約有85%的上季獲利優於預期。

史坦普500指數23日上漲，但周線收跌，結束連續三周的漲勢。由於投資人避免在11月3日美國大選前大舉押注，美股本周可能沒有明確走向，市場將聚焦在蘋果、亞馬遜等科技大咖的財報。巴隆周刊（Barron's）則認為，應開始為美國明年經濟加速成長而布局。

在新一輪紓困案上，儘管白宮和民主黨領袖仍相互指責，但也都有意繼續協商，多數投資人認為刺激方案是維持美國經濟復甦所必須的手段。投資人也相信，若民主黨候選人拜登當選總統並掌控參眾兩院，刺激法案的規模會更大，如此有助提振美股。

巴隆周刊主張，應拋開選舉和刺激法案的變數，美股接下來所迎接的，是經濟成長好轉的前景，因為就算沒有刺激措施，美國經濟乃至於美股都表現不差。

巴隆指出，已公布財報的史坦普500指數135家企業中，有83.7%優於財測，遠高於長期約65%的平均水準。摩根史丹利投資管理公司董事總經理史利門說：「市場正開始反映明年加速成長。在我來看，這是比財政刺激措施和選舉結果更大的主題。」