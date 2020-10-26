美匯率報告 擬延至大選後公布

美國 財政部原訂今年4月就該公布的匯率報告，卻因新冠肺炎疫情一延再延，主要是財政部長米努勤忙著推動國內的刺激法案，如今又有消息傳出可能要等到美國11月3日大選以後，才會發布報告。

上次發布報告的時間是在今年1月，美國財政部撤銷去年8月將中國大陸列為貨幣 操縱國，而列入「觀察名單」的九國為德國、愛爾蘭、義大利、日本、馬來西亞、新加坡、南韓、越南 、瑞士。

原訂半年一次要向國會提交的報告在4月沒有下文，下半年的報告應於本月發布。

目前有可能被列名貨幣操縱國的是越南和瑞士。美國貿易代表署已於本月初就越南是否讓本國貨幣貶值、進而傷害對美貿易，而啟動調查。

美方將越南列入觀察名單中，不僅僅是因為越南對美貿易和經常帳均呈現大幅順差，同時也認為越南積極干預匯市。瑞士這一次也有可能被列為貨幣操縱國，是因為瑞士央行大力阻升瑞士法郎。

前美國財政部官員、國際智庫OMFIF美 國分論壇主席索貝爾（Mark Sobel）認為，泰國以及台灣也有被點名之虞。

Neon Liberty資本管理公司經理人梅伊．李（音譯）說：「這次延後，或許是因為人民幣已升值，如今無法藉此指責中國大陸為貿易優勢而操縱貨幣。」