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美單日新冠確診8.26萬 再創新高 38州住院數攀升

大選逼進、紓困案不確定 下周股市可能震盪

記者張大仁／綜合報導
下周股市仍將因多種不確定因素而波動。（美聯社）
下周股市仍將因多種不確定因素而波動。（美聯社）

大約三分之一的史坦普500指數成分股將在下周公布財報，包括蘋果和微軟。但紓困措施和總統大選的不確定性可能會在未來一周擴大。

此外，下周還有一些重要經濟數據要出爐，如29日的第3季國內生產總值(GDP)。根據Refinitiv的估計，在第2季驚人萎縮31.4%後，經濟將大幅反彈，第3季估大增32.5%。

下周將有近170家企業公布財報，包括波音、開拓重工、霍尼韋爾和默克等在內的藍籌股。大型科技技也將上陣。微軟27日公布，蘋果，亞馬遜、Alphabet和臉書都在29日股市收盤後發表。

BTIG股票與衍生品策略主管艾曼紐爾(Julian Emanuel)表示：「對於一些已經漲了一段的股票來說，股價要對優異財報做出回應的門檻更高。」

截至目前為止，約有85%的史指個股業績超出預期，比長期平均水平高出約20個百分點。根據Refinitiv的I/B/E/S數據，財報平均獲利比預期高出16%以上，與預期將下降約18%完全相反。

距11月3日大選還有一周時間，股市可能會更加動盪，特別是如果結果看起來越來越不確定。

艾曼紐爾說，「股市將專注於紓困案，也將著眼於民調縮小還是擴大，以判斷會出現不確定結果、有爭議的結果，或兩者都出現的可能性。」

BNY Mellon Wealth Management投資長格羅豪斯基(Leo Grohowski)指出，「現在是暴風雨來臨前的平靜。股市現在每天在1-2%幅度間漲跌，但很可能在選後第二天開盤下跌3%至5%。」「我認為，股市已經開始慢慢接受更明顯的結果，即使是民主黨全面勝選，可能帶來更高的稅收制度。」

他說：「隨著大選接近，無論結果如何，股市都可能會出現更大的動盪。」

紓困 股票 微軟

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