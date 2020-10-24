通用、福特 本月表現勝特斯拉

在今年上漲近400％後，特斯拉 股價漲勢開始遲滯。即使財報帶來利多，該股本月仍下跌3%，讓傳統汽車 製造商有時間追趕。通用汽車(GM )在10月飆升27%，而福特以24%的漲幅緊隨其後。

Chantico Global創始人兼CEO、同時也是Lido Advisors首席市場策略師的桑契斯(Gina Sanchez)表示，這不是傳統汽車公司縮小差距的唯一途徑，「特斯拉面臨的是GM、福特、福斯汽車已急起直追並說，『嘿，我們要進入電動車領域了。』如果拿歐洲當作例子，歐洲的電動車剛賣出逾50萬輛，而特斯拉不是最多的，顯示這塊領域正進入戰國時代。」

根據Cairn Energy Research Advisors統計，到2021年全球電動車銷量預計將增加36%，超過300萬輛。GM和福特已經著重擴大該領域的研究和生產；GM本周推出電動悍馬車。

桑契斯說：「特斯拉基本上已向所有人宣告電動車是它們應該進入的領域，現在它正與GM等老牌公司競爭。」

Joule Financial總裁塔特羅(Quint Tatro)表示，將特斯拉拿來與GM和福特比較是拿蘋果與橘子比較。

他說：「它們都在製造汽車，但我不喜歡將GM、福特和特斯拉混在一起。」「特斯拉在汽車之外還有很多發展空間。我認為，如果買進特斯拉，是因為該公司有能力透過其未來的電池科技叔展釋放未來的價值。」

他指出，另一方面，GM和福特汽車在年初大跌之後可能已經漲過頭了，「它們太便宜了。而且多年來的資產負債表要好得多，一直在不斷改善，而且正如桑契斯所說，他們在電動車競爭中表現強勁，因此開始有些動能。因此，資金在尋求價值的過程中形成一場完美風暴。」

GM的本益比為8倍，福特為13.5倍，特斯拉為129倍。