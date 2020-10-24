我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美單日新冠確診8.26萬 再創新高 38州住院數攀升

紓困案打結 道指中斷連升3周

記者張大仁／綜合報導

股市23日小幅漲跌，結束了單調的一周，因為投資人一再衡量進一步財政紓困措施的談判進度。

道瓊工業平均指數下跌28.09點或0.1%收2萬8335.57點。史坦普500指數上揚11.9點或0.34%收3465.39點。那斯達克綜合指數上揚42.28點或0.37%收1萬1548.28點。

Seven Points Capital合夥人凱茲(Mike Katz)說，「我認為每個人都在觀望，」「紓困案談判來來回回，每個傳聞都讓股市動盪，但是也沒有跟進行動，因為在這方面沒有清晰的結果。」

道指和史指中止連3周上揚，那指則是中止連4周升勢。本周史指下跌0.5%，道指和那指分別下跌0.95%和1.1%。

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)表示，眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)仍對部分細節「窮追不捨」：「如果她想妥協，就能達成協議。但是雙方在很多領域都取得大幅進展，只是有些重要領域仍待努力。」

川普總統也表示，他不希望紓困案造福民主黨主政的州。這番言論讓主要股指跌至盤中低點。

最近幾周交易員一直在關注華府動態，評估新的新冠病毒紓困案的發展。包括聯準會(Fed)主席鮑爾在內的幾位市場專家和經濟學者都認為，國會必須就另一套紓困方案達成協議。

英特爾下跌10.58%，該公司的財報憂喜參半；營收與分析師預期相符，但其數據中心業務收入低於預期。

對於科技股來說，本周走勢艱難，下跌超過2%，原因是擔心11月3日大選民主黨席捲華府可能會帶來壓力。

美國商銀分析師在報告中表示：「我們認為，民主黨橫掃對大型網路產業具有最大的不確定性和滯後風險。」分析師們特別認為，「藍潮」可能導致科技公司的稅收增加和更嚴格的監管。

紓困 民主黨 指數

上一則

玩具需求大增 美泰下季看好

下一則

大選逼進、紓困案不確定 下周股市可能震盪

延伸閱讀

紓困案及大選不確定性 下周股市將震盪

紓困案及大選不確定性 下周股市將震盪
波洛西：新紓困案快達協議 不保證選前通過

波洛西：新紓困案快達協議 不保證選前通過
紓困案有進展 股指由跌轉升

紓困案有進展 股指由跌轉升
參院民主黨擋下縮小版紓困案 波洛西承認選前難過關

參院民主黨擋下縮小版紓困案 波洛西承認選前難過關

熱門新聞

川普2018年6月28日在鴻海威斯康辛州廠破土典禮上與鴻海創辦人郭台銘握手的畫面。路透檔案照

投資生變！鴻海為何不直接打包離開威斯康辛？原因在此

2020-10-22 15:50
眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)22日表示，新的新冠病毒援助協議「差不多了」。(美聯社)

紓困案有進展 股指由跌轉升

2020-10-22 16:26
眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)在總統大選前設下全新新冠病毒紓困措施關鍵截止日期，加上新冠病例數上升，股票大跌。(美聯社)

紓困案+病例增 道指跌逾400點

2020-10-19 16:32
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

債留子孫？克魯曼：美國此刻推赤字支出 才是負責任

2020-10-20 14:28
美聯社

紓困談判有進展 道指上揚逾百點

2020-10-20 16:29
股市專欄作家胡伯特提醒投資人，對所謂「川普概念股」或「白登概念股」不可盡信。美聯社

預測會不會又失準？2016川普概念股完敗喜萊莉股

2020-10-21 05:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題

身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題
信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事

信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事
OS全寫臉上！最終辯論白登表情超有戲

OS全寫臉上！最終辯論白登表情超有戲
川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏

川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏
白登講九次「拜託」 成辯論口頭禪

白登講九次「拜託」 成辯論口頭禪