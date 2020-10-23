紓困案有進展 股指由跌轉升

在眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)發表有關財政紓困 方案談判的最新言論後，股指上揚。

道瓊工業平均指數 上漲152.84點或0.54%收2萬8363.66點，早盤一度下跌170點。史坦普500指數上漲17.93或0.53%收3453.49點。那斯達克綜合指數上漲21.31點或0.19%收1萬1506.01點。

銀行股領漲，10年期美國國債殖利率創4個月新高。摩根大通(JPMorgan Chase)和摩根史坦利(Morgan Stanley)分別上漲3.54%和2.78%，花旗集團上漲2.2%。

波洛西表示，新的新冠病毒援助協議「差不多了」。她還說：「如果沒有取得進展，我不會在談判中浪費5秒鐘。我認為這是很嚴肅的努力，相信雙方都希望達成協議。」

可以肯定的是，波洛西指出，雙方尚未就某些關鍵問題達成協議，包括州政府和地方政府的援助資金。她還警告，議員們可能需要「一段時間」才能對任何紓困法案進行起草和投票。

可口可樂上漲1.36%，該公司上季獲利強於預期。由於財報優於預期，CSX和AT&T的股價也走高。

在數據方面，勞工部 表示，截至10月17日當周首度申請失業救濟金人數降至78.7萬，這是自3月以來第二次低於80萬。