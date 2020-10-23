領先指標增0.7% 擴張放緩

經濟諮商會表示，9月經濟領先指標成長0.7%，低於8月的1.4%和7月的2%，雖仍呈成長，但擴張速度放緩，代表復甦失去動力。諮商會指出，9月領先指標的上揚主要是因首度申領失業救濟金人數下降以及新屋建築許可證增加所致，不過其中大部分指標都在減弱。

成屋銷售連4升 9月增9.4%

全美房地產經紀人協會(NAR)表示，9月經季節因素調整後成屋銷售總額較上月增9.4%，達年率654萬套，連續第4個月成長。較上年同期增加近21%，主受低利率之賜。其中7成房屋不到1個月就被賣出，庫存量降至2.7個月，史上最低。房價中位數為31萬1800元，較上年同期高出15%，為2005年底來最高升幅。

首申失業金人數 低於80萬

勞工部表示，截至10月17日當周首度申領失業金人數減少5.5萬至78.7萬，為3月疫情 爆發以來首度低於80萬人；前周首申人數修正後從89.8萬降至84.2萬。截至10月10日當周繼續申請失業救濟金人數下降102萬，經季節性因素調整後為837萬，也是疫情來新低。

高盛貪腐醜聞 29億元和解

高盛同意向全球監管機構支付逾29億元，其中包括因違反美國 反貪腐法而遭到創紀錄的罰款，以和解對其在國際金融醜聞中的角色的調查。依此協議，高盛的母公司可避免在美國認罪。其中約6億元的手續費違規將納入與馬來西亞政府之前就1MDB案達成的和解協議中。這29億元包括與美國、英國、新加坡和其他地方監管機構的個別協議。

西南航：商務旅遊難復甦

西南航空CEO凱利(Gary Kelly)表示，該公司將業務重點放在休閒旅客上，因為很難預測何時商務旅遊會從新冠疫情中真正反彈。他說，在經濟衰退之後，商務旅遊通常需要大約5年時間才能再次重新擴張，目前至少就是如此，「而且我之前說過，出差復甦可能要等10年，誰知道呢。」

英特爾營收 佳 數據中心疲軟

英特爾第3季財報優於分析師預期，但數據中心業務疲軟。每股獲利1.11元，與預期同；營收183.3億元，年減4%，但較預期182.5億元高。數據中心營收59.1億元，減少7%，低於預期的62.1億元。受疫情影響，過去2季成長逾30%的企業和政府收入下降47%；但雲端營收成長15%。最大業務晶片銷售達98.5億元，年增1%，高於預期。