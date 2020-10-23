可口可樂Q3營收降9% 冬天會更冷

可口可樂 表示，由於新冠病毒大流行影響軟性飲料、Powerade和Dasani的需求，第3季營收下降9%，但是整體業績超出預期。股價收漲1.36%。

可口可樂第3季淨利17.4億元或每股40分，低於去年同期的25.9億元或每股60分。不計資產減損、與重組有關的遣散費和其他項目，每股獲利55分，超過接受Refinitiv調查分析師平均預期的46分。

淨銷售額下降9%至86.5億元，超出市場預期的83.6億元。有機銷售額下降6%，單位銷量下降4%。

可口可樂所有4種飲料類別的單位銷售數量均下降。氣泡軟性飲料受到的影響最小，僅下降1%；對零糖可樂和傳統可樂的需求提振了這個類別的銷售，但整體銷售仍受北美瓶裝水業務下滑拖累。

亞太地區和拉丁美洲銷售不振，果汁、乳製品和植物性飲料的銷量下降6％。飲用水、強化水和運動飲料銷量下降11%。茶和咖啡 的打擊最大，需求下降15%，受挫最深的是Costa咖啡館。CEO昆西(James Quincey)表示，近期內客流量不太可能恢復。

不過需求仍在成長。可口可樂說，儘管新冠疫情 繼續限制電影院、飯店和辦公室的飲料購買，但家庭需求仍在增加。受惠年輕人在速食店和便利店的銷售成長，本季外賣銷量已從大減50%的谷底回升。

昆西說，該公司已為應對更多疫情限制的「挫折」做好準備。例如，歐洲的某些國家再次進入封鎖狀態。他還說，該公司一直預期今年北半球冬季將是最艱難的季節。

由於疫情影響的不確定性，可口可樂沒有提供2020年底前的最新財測。該公司在3月調降財測。