Gap轉型拚網購 將關3成店面

Gap在三年內關閉三成店面，加強網購。（美聯社）

Gap Inc.公布變革計畫，打算將其店面規模減少約350家，並將重心移至電子商務和路邊店。股價大漲13.68%，創歷史新高。

旗下擁有Gap、Old Navy、Banana Republic和Athleta品牌的Gap在投資 人大會中宣布這項策略。該公司表示，預計到2023財年年底將關閉大約30%的北美Gap和Banana Republic店面，希望能由電子商務和路邊店獲取約80%的營收 。

該公司表示，在2021財年結束前關店進度可望完成75%。在此同時也正重新評估其歐洲業務，可能也會同步關閉店面。該公司希望這些改變能在明年恢復「獲利成長」。

在新冠病毒大流行期間，Gap與其他大型購物中心陷入掙扎。它將業務重點轉向新的銷售方式，包括生產口罩和將部分店面轉變為網購取貨中心。它的面罩可以零售也可批發銷售，上季銷售額達1.3億元。

在疫情 期間，網路銷售及其運動服品牌Athleta一直是該公司的亮點。截至8月1日的第2財季，其網路銷售額增加95%，並獲得350萬新客戶。Athleta是Gap旗下唯一整體銷售額成長的品牌。

為求在全球公衛危機期間業務反彈並配合趨勢，Gap表示正對其品牌進行調整。以銷售洋裝和西裝等職場服飾為主的Banana Republic將新增不同的商品項目，如運動服、睡衣和針織品，在更多人重返辦公室上班時再恢復其傳統強項。

Athleta和Old Navy是該公司兩大主力，最可能實現快速且顯著的成長。 Athleta CEO勞頓(Mary Beth Laughton)表示，該品牌的價值到2023年可能翻一倍達到20億元。而Old Navy表示，目前80億元的價值也可能在同年達到100億元。

其同名品牌Gap一直是母公司的弱點。該公司主管表示，將在3年內將約80%的店面遷至購物中心之外。