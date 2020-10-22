紓困談判反覆 股指由升轉跌

眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)和財政部長米努勒(Steven Mnuchin)繼續就新的財政紓困 方案進行談判，股市小跌。

道瓊工業平均指數 下跌97.97點或0.35%收2萬8210.82點，盤中曾上逾百點。史坦普500指數下跌7.56點或0.22%收3435.56點。那斯達克綜合指數下跌31.8點或0.28%收1萬1484.69點。

波洛西說，希望雙方21日晚間能解決新冠病毒援助法案的「爭議條款」。前一日白宮 幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)表示，波洛西和米努勤在紓困談判方面取得「良好進展」。但他補充說，在達成協議之前「還有長路要走」。

即使白宮和民主黨達成協議，參議院多數黨領袖麥康諾也需要時間將該法案提交參議院。據據麥康諾在一次私人午餐會上向核心小組表示，他建議不支持紓困法案，因為擔心在選前幾天完成立法會分裂共和黨。

Netflix下跌6.92%，該公司上季獲利和新增訂戶數未達預期，令人失望。高盛和波音在道指成分股中表現最差，分別下跌2.46%和2%。

但這些幅被Snap抵銷，由於上季業績優於預期，股價飆升28.3%至歷史新高，帶動臉書、推特和谷歌母公司Alphabet隨之走高，分別上漲4.17%、8.35%和2.25%。