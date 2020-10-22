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1張圖看疫情：全美確診逾833萬 加州破88萬例

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

財經簡訊

記者張大仁／整理

Fed褐皮書：經濟微幅復甦

聯準會(Fed)在最新公布的「褐皮書」(Beige Book)中指出，大部分美國的經濟活動為「輕微至溫和」。即使汽車需求保持穩定，但部分地區零售銷售趨於平穩，庫存不足限制了銷售。餐廳老闆擔心涼爽的天氣會在未來幾個月內減慢銷售速度；銀行則擔心違約率可能上升。就業水平正在增長，但增速緩慢。

紐約州Regal影院 11家重開

2周前才關閉全美200多家Regal電影院，第二大電影院連鎖店Cineworld宣布在紐約州重開11家電影院。紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)宣布允許紐約市以外的電影院以有限容量重新開放。但是由於缺乏新片，其他美國地區的Regal戲院將繼續關閉。

3聯邦刑事指控 普度藥廠認罪

司法部官員宣布，製造強力處方止痛藥OxyContin的製藥公司普度藥廠(Purdue Pharma)將對3項聯邦刑事指控表示認罪，作為超過80億元和解案的部分承諾。專家指該藥物是引發鴉片類藥物流行的罪魁禍首。該公司將承認3項罪名，包括串謀欺詐美國和違反聯邦反回扣法。公司主管不會因此豁免刑事責任。

Slack後勢 大摩不看好

摩根士丹利表示，Slack在新冠疫情初期享受的漲幅似乎已經消散殆盡，因為大型企業正在選擇其競爭對手的產品。大摩分析師將Slack的股票評級調降至「賣出」，指「居家命令帶來的大量工作最終對Slack來說弊大於利，」並表示該公司將輸給微軟和Zoom。Slack股價下跌8%至28.34元。

外送成本高 削弱Chipotle淨利

Chipotle Mexican Grill上季同店銷售額成長逾8%，但外送增加推高成本加並造成飲料購買量減少，拖累其淨利。該公司淨利8020萬元或每股2.82元，低於去年同期；調整一次性項一後每股獲利3.76元，高於預期的3.47元；營收16億元，略高於預期的15.9億元。

PayPal開放加密貨幣 股價創新高

PayPal打算允許客戶透過帳戶買賣加密貨幣，並將加密貨幣用於商戶付款，其股價上揚5.5%至213.07元新高。該公司宣布，它正準備為客戶提供App內購買、持有和出售某些加密貨幣的服務，預計未來幾周在美國推出，明年上半年導入旗下Venmo平台和部分國際市場。初步開放的加密貨幣包括比特幣、以太幣、比特幣現金和萊特幣。

電影院 紐約州 貨幣

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