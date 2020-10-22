我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾833萬 加州破88萬例

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

連賺5季 特斯拉財報優於預期

記者張大仁／綜合報導

電動車和再生能源公司特斯拉第3季財報超過市場預期，連續第5季實現獲利。

特斯拉上季依一般會計準則(GAAP)計算淨利為3.31億元或每股27分，經一次性項目調整後每股獲利76分，高於接受Refinitiv調查分析師預估的57分；營收由上年同期的63億元增至87.7億元，高於Refinitiv共識的83.6億元。

汽車業務收入76億元，約占該季總營收91%。不計碳排放額度(regulatory credits)，毛利率由18.7%增至23.7%。上季特斯拉靠出售碳排放額度帶入3.97億元收入。

特斯拉也著手在德州奧斯汀和德國勃蘭登堡建立新工廠，該公司的營運費用比上季猛增33%，達12.5億元。並在財報聲明中表示，已將其加州Fremont工廠的產能提高到每年生產50萬輛Model 3和Model Y，並興建了第二座噴漆間，並正在安裝「世上最大的壓鑄機」。Fremont工廠將在今年底或2021年初達到滿載生產。

特斯拉表示，其上海工廠的Model 3產能將提高到每年25萬輛，並調降Model 3的中國售價，使其成為中國最便宜的高檔中型轎車。該公司表示，其中國工廠已增加了第三班輪班工作。

該公司表示，預計明年柏林和德州奧斯汀的工廠將開始生產。該公司的長途電動卡車Semi的交車時間也定在2021年。

CEO馬斯克(Elon Musk)在財報電話會議中表示，雖寄厚望於這兩座新廠能在明年開始生產，但因採用新技術，其中一座會起步較慢，但會後發先至。在開始生產後，產能可能要等12-24個月才能達到滿載。

特斯拉本季結束時擁有145億元的現金和等價物，較上季增加59億元，這主要歸功於其最近的50億元融資。

特斯拉月初公布，本季交車量為13萬9300輛，創下新高紀錄。

特斯拉還維持2020年的銷售預測不變，在致投資人的信中說，儘管其目標「變得越來越困難，但2020年交車50萬輛仍然是我們的目標」。

特斯拉 中國 營收

上一則

李佳琦、薇婭雙11首夜賣80億 超越十一檔電影票房

下一則

新里程碑！時速400公里 中國可變軌動車組出廠

延伸閱讀

財報勝預期 特斯拉連5季獲利

財報勝預期 特斯拉連5季獲利
特斯拉砍舊車保固至1年 新車7天內可退也取消

特斯拉砍舊車保固至1年 新車7天內可退也取消
特斯拉：中製Model 3本月稍後開始出口歐洲

特斯拉：中製Model 3本月稍後開始出口歐洲
特斯拉 可望連五季賺錢

特斯拉 可望連五季賺錢

熱門新聞

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

克魯曼：新刺激方案卡關 除川普外更要怪此人

2020-10-14 15:05
美國總統選舉結果可能出現爭議的機率日增，專家勾勒了三種可能情境，其中以法律戰情境對股市的衝擊最大。圖為現任川普（左）與民主黨提名人白登的首場辯論。美聯社

美大選後可能出現三種爭議情境 股市最怕這一種

2020-10-15 13:44
眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)在總統大選前設下全新新冠病毒紓困措施關鍵截止日期，加上新冠病例數上升，股票大跌。(美聯社)

紓困案+病例增 道指跌逾400點

2020-10-19 16:32
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

債留子孫？克魯曼：美國此刻推赤字支出 才是負責任

2020-10-20 14:28
美聯社

紓困談判有進展 道指上揚逾百點

2020-10-20 16:29
股市專欄作家胡伯特提醒投資人，對所謂「川普概念股」或「白登概念股」不可盡信。美聯社

預測會不會又失準？2016川普概念股完敗喜萊莉股

2020-10-21 05:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴

影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴
投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係

投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係
深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來

深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來
一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？

一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？
選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選

選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選