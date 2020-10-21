非必需消費品 僅次科技股

科技股並不是今年股市的唯一主導力量。消費性非必需品產業是2020年表現次佳的類股，受新冠疫情 期間網路支出激增推動，由Etsy和亞馬遜 領導的XLY消費性非必需品ETF上漲超過20%。

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)表示，該類股應會繼續領導股市直到今年年底，「最近幾個月已經出現領漲集團進入關鍵的領域，像是消費性非必需品和工業，已展現長期向上和輪轉性跡象，這應該受到牛市周期和再走高空間的支撐。」

沃德以比較高波動股票 與低波動股票來衡量消費性非必需品的領導地位。他說，近幾個月來，在家用耐久財和專業零售商推動下，高波動股票的數量猛增。

他說，「我想強調的是，這是整體產業的全面崛起，無論股票大小，但是其中有一支個股值得觀察，那就是房屋建商Lennar，它已突破2005年來的15年上檔壓力區，未來會有更多上漲空間。」

New Street Advisors創始人薩普魯(Delano Saporu)期待著表現已很好的亞馬遜可漲得更多，「我絕對認為它仍然可以持續走升。」「假期購物季將屆，很多人在準備購物清單。很多人會在照顧好基本必需品後便開始花錢。」

亞馬遜尚未公布上周會員日活動的總銷售額，但該公司宣布，在為期2天的活動中，第三方賣家創造超過35億元的銷售額，較去年同期增加60%。

薩普魯也將Nike視為另一支消費性非必需品個股，「它有穩定的營收。雖然店面零售降低，但是數位銷售卻在成長，這非常重要，因為它們努力在疫情期間改變戰略，而且仍在向投資人支付股利。」

Nike殖利率為0.77%。今年來股價上漲26%。