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1張圖看疫情：全美確診逾827萬 加州破88萬例

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

財經簡訊

記者張大仁／整理

新屋開工率月增1.9% 年增11%

美國人口普查局報導，美國房屋建商9月新屋開工率按季節調整後為年率142萬套，較上月下修後數字增加1.9%；較去年同期增加11%。經季節性調整後的新屋開工許可證為155萬，較8月增加超過5%，較去年同期增加8%。主要成長來自獨幢住宅增加8.5%，年增22%；而多戶住宅下降15%，年減17%。

潘尼可望購物季前脫離破產

潘尼(J.C. Penney)CEO索爾陶(Jill Soltau)表示，該公司可望在假日購物季開始前脫離第11章破產保護。這家百貨連鎖店發布新聞稿表示，它已朝著向美國購物中心業主Brookfield Property Partners和西蒙房地產集團(Simon Property Group)出售的方向邁出一步。已提交一份資產購買協議草案，這使其更接近完成交易。

福特後年推商用自駕車業務

福特汽車將與匹茲堡自駕車新創公司Argo AI合作開發，計畫在2022年推出福特Escape Hybrid跨界車版本的自駕商業業務，為福特的第4代自駕測試車款。福特汽車和德國汽車製造商福斯汽車今年稍早時分共享該公司80%的多數股權。福特將於本月開始就約100輛現已停產的Fusion Hybrid轎車進行測試。

Impossible Foods擬推無乳牛奶

Impossible Foods的下個重大創新可能是外觀、態樣和口味都與牛奶一樣的無乳牛奶，希望能消除聯合國糧農業組織估計的全球農業溫室氣體排放量的14.5%。該公司發表該款產品的原型，並宣布明年計畫加倍聘用100多名科學家以加速開發新產品。其中一部分將增加10名來自學術界的科學家。

通用擬砸22億增加電動車產量

通用汽車(GM)宣布將對美國製造業務投資約22億元，主要用於增加電動車(EV)產量。自2019年3月以來，GM承諾在美國3個工廠投資超過45億元，以準備進行生產EV。之前曾表示規畫在2023年前全球發表至少20款新電動車，包括20日的GMC Hummer EV。

高通推出5G基地台晶片

高通發表全新晶片和軟體，希望電信商能夠使用其比愛立信和華為等公司目前基地台更便宜的硬體來打造5G網絡。這款新型無線接入網絡(RAN)晶片不是用於手機，而是5G基地台。根據Gartner的估計，RAN產品是高通公司爭奪5G網絡基礎設施市場的起點，該市場今年估值超過80億元。

自駕車 美國 汽車

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