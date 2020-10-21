疫情成產品助力 寶鹼財報佳

由於新冠疫情期間對清潔和洗衣產品的需求大增，寶鹼(Procter＆Gamble)第1財季營收 成長9%，並調高今明兩年財測。

該公司上季淨利42.8億元或每股1.63元，高於去年同期的35.9億元或每股1.36元。接受Refinitiv調查的分析師平均預期該公司當季每股獲利1.42元。

淨銷售額增加9%至193.2億元，超出預期的183.8億元。剔除收購、資產剝離和外幣影響的有機營收本季也成長9％。寶鹼最大的市場北美地區需求增加推動了銷售成長。

寶鹼的5個業務部門有機銷售均見成長。財務長兼營運長穆勒(Jon Moeller)表示，美國 成長16%，中國為12%。他說，即使聯邦政府的額外紓困 計畫陷入僵局，但該公司尚未看到美國消費者降級選擇廉價品牌。

他也指出，電子商務現在約占總銷售額的11%或12%。

包括Tide和Comet品牌的清潔產品在內的織物和家庭護理產品增加最多，有機銷售額成長14%。家用產品部門的有機銷售額猛增30%，得益於市場對Mr. Clean等家用清潔產品的需求。

包括Crest牙膏、Vicks、Pepto-Bismol和Oral-B在內的醫療保健部門也實現兩位數的有機銷售額成長。越來越多消費者購買其消化和保健產品。

美容業務的有機銷售額增加7%。Olay品牌的Safeguard洗手皂和洗手液以及新產品推動了北美皮膚和個人護理產品的銷售。理容業務的有機銷售額成長6％，但其吉列和維納斯品牌的去毛業務有機銷售額卻持平。嬰兒、健康和家庭護理業務部門的有機銷售額增加4%，包括幫寶適紙尿褲、Bounty紙巾和Charmin廁紙。

寶鹼現在預計2021財年銷售額增加3%至4%，高於之前預測的1%至3%。預計有機營收將增加4%％至5%，高於之前預期的2%至4%。每股獲利預期由之前成長3%至7%調升至5%至8%。