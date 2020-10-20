NAHB建商信心指數 連3月創新高

全國房屋建築商協會(NAHB)的10月信心指數上升2點至85，為連續第3個月創歷史新高，與9月是史上唯二達到或高於80。指數超過50表示信心增強。由於對新冠疫情 擔憂加劇，該指數在4月和5月跌破50。衡量當前銷售狀況指數上升2點至90，而對未來6個月的未來銷售預期指數上升3點至88。關於潛在買家的指數保持不變，為74。

英特爾100億出售記憶晶片業務

《華爾街日報》報導，英特爾正在洽談以100億元將其記憶晶片業務出售給南韓海力士(SK Hynix)。報導無法確定海力士收購的目的為何。RBC分析師史蒂夫斯(Mitch Steves)在給客戶的報告中說，這項出售案對英特爾以及其他記憶晶片製造商如美光科技和西部數據(Western Digital)都是有利的。

病例增加 CVS擬增雇1.5萬員工

CVS Health表示希望立即雇用1萬5000名員工，為秋天和冬天新冠病例和流感病例的預期上揚預做準備。其中超過1萬人將是全職和兼職的持證藥房科技員，可協助配發藥物和管理新冠病毒測試。公衛官員警告，隨著越來越多美國人在寒冷天氣裡待在室內，新冠病例可能在未來幾個月內上升。

LCD面板漲價 LGD上季可望轉盈

南韓面板大廠樂金顯示器(LGD)上季可望轉虧為盈，原因是液晶顯示器(LCD)面板價格上漲，且新冠肺炎疫情引爆「宅經濟」商機，使資訊科技裝置採用的螢幕需求穩健。券商普遍預期，LGD第3季營收 可望較上年成長17%至6.8兆韓元(59億美元)，獲利為1060億韓元，優於去年同期的虧損4367億韓元。LGD定22日發布上季財報。

目標百貨擬發放7000萬元獎金

目標百貨(Target)表示，隨著假日購物旺季的到來，該公司將在新冠病毒大流行期間花費超過7000萬元支付另一輪員工獎金。根據該公司網站貼文，該零售商將向在店面、配送中心和聯絡中心工作的35萬多名員工支付200元，定11月初發放。其他同業如沃爾瑪、亞馬遜和克羅格在內的食品雜貨商和大型零售商也增加了臨時工資。

IBM上季營收減2.5% 連跌3季

IBM第3季財報數據與分析師預期相符，調整後每股獲利2.58元，營收175.6億元，下跌2.5%，按年率計算為連續第3季下滑。主要挑戰來自新冠疫情，大流行中斷了零售和運輸產業的發展。最大的全球科技服務部門貢獻64.6億元的營收，較去年同期下降4%，高於FactSet預測的62.5億元。