紓困案+病例增 道指跌逾400點

眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)在總統大選前設下全新新冠病毒紓困 措施關鍵截止日期，加上新冠病例數上升，股票大跌。

道瓊工業平均指數 下跌410.89點或1.44%收2萬8195.42點，盤中道指一度上漲100多點。史坦普500指數下跌56.89點或1.63%收3426.92點。那斯達克綜合指數下跌192.67點或1.65收1萬1478.88點。

道指和史指同創9月23日來最糟單日走勢。那指則是10月2日來最差，也是2019年8月來首度5連跌。

亞馬遜、Alphabet、蘋果和微軟全都下跌至少2%，臉書下跌1.7%。能源和科技是史指表現最差類股，分別下跌2.1%和1.9%。

波洛西18日給川普政府48小時時間，以在11月3日大選前達成紓困協議。波洛西和財政部長米努勤(Steven Mnuchin )19日晚間也將發言。

然而，《華盛頓郵報》引述消息人士的話報導，波洛西與政府間的協議並非「可能成真」，讓主要平均股跌至當日低點。

約翰霍普金斯大學數據顯示，截至16日，新冠病例在38州中增加5%以上。全美每日平均病例數較上周增加超過16%，達到近5萬5000例。歐洲的新冠病毒感染數每天增加約9萬7000例，比前周增加44%。全球新冠病毒病例也上升到超過4000萬。