我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

百年來最重大反托辣斯訴訟 美司法部告Google

公用事業類股 不宜追高

記者張大仁╱綜合報導

今年股市表現最差的一項產業正在扭轉局面。史坦普500指數公用事業類股在9月和10月表現最佳，目前正在接近關鍵的多頭門檻，即50日移動均線升破200日移動均線。

對圖表分析師來說，突破這些均線通常代表該指數還有更多上漲空間；但是也有分析師認為，黃金交叉應該被看作是參考而不是買入訊號。

Newton Advisors總裁兼創始人紐頓(Mark Newton)表示：「從歷史上看，最好將其視為一種優勢或劣勢，而不是作為交易訊號。」「當股市開始轉向防禦型時，就要特別注意這種現象。因為它通常會在股市高點附近發生。」

紐頓指出，由於數周後即將舉行總統大選，而且紓困方案的對話仍在進行中，不確定性仍然比比皆是。

但他指出，就上月XLU公用事業精選SPDR基金走勢圖來看，「它已升至3月來最高水平。」「過去一個月已經超越科技股走勢。因此，總的來說，當許多人還在關注科技股並認為第4季可能會大漲時，通常此刻轉入防禦型類股是完全可能的。」

Laffer Tengler Investments首席長騰格勒(Nancy Tengler)並不看好公用事業類股最近的反彈。她說：「我寧願錯過短期交易，因為如果回顧一下它過去的表現，其股利和獲利成長遠低於許多其他類股。」

騰格勒的首選替代選擇是晶片製造商德州儀器(TI)和博通(Broadcom)，兩支股票「獲利率水平都相同或高於XLU，股利增幅往往可達20%至50%間，並且它們表現明顯優於大盤，而過去5年公用事業表現幾乎只有它們的一半。」

指數 分析師 紓困

上一則

阿里巴巴旗下螞蟻集團 在港股IPO獲准

下一則

杭州孵育「獨角獸」 富士康大功臣

延伸閱讀

公用事業類股 不宜追高

公用事業類股 不宜追高
又上理財／「高收益」不等同好投資

又上理財／「高收益」不等同好投資
美第3季企業財報季開鑼 市場氛圍好轉

美第3季企業財報季開鑼 市場氛圍好轉

別管刺激方案了！美股看好民主黨完全執政 下周可望續漲

別管刺激方案了！美股看好民主黨完全執政 下周可望續漲

熱門新聞

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

克魯曼：新刺激方案卡關 除川普外更要怪此人

2020-10-14 15:05
美國總統選舉結果可能出現爭議的機率日增，專家勾勒了三種可能情境，其中以法律戰情境對股市的衝擊最大。圖為現任川普（左）與民主黨提名人白登的首場辯論。美聯社

美大選後可能出現三種爭議情境 股市最怕這一種

2020-10-15 13:44
眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)在總統大選前設下全新新冠病毒紓困措施關鍵截止日期，加上新冠病例數上升，股票大跌。(美聯社)

紓困案+病例增 道指跌逾400點

2020-10-19 16:32
亞馬遜的Prime Day從13日開始起跑，為期2天的活動將是一年中最大的網購日。(美聯社)

疫苗試驗喊停 股指止四連漲

2020-10-13 16:27
Netflix下周二盤後公布上季財報，率五大科技股之先打頭陣。路透

美股撐住連三周漲勢 別指望科技大咖財報超標再掀漲勢

2020-10-17 07:06
因應競爭，特斯拉調降Model S售價。（路透）

特斯拉迎戰Lucid Air 馬斯克連兩天調降Model S售價

2020-10-14 20:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢
以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了
勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌
太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離

太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離
川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」

川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」