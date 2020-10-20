高盛：民主黨若橫掃 紓困金額會更高

高盛(Goldman Sachs)告訴客戶，11月的民主黨 「藍潮」可能會大開財政閘門，並提高紓困 方案的金額。

該行首席經濟學者哈祖斯(Jan Hatzius)在報告中寫道，民主黨拿下參議院多數席次可以完成更多新冠救濟、基礎設施支出和全新的最低工資修法，「預計在民主黨拿下參議院和白宮之後，支出將大幅增加。」

他補充說：「這可能包括在第1季提出紓困方案，然後基礎設施和氣候接續完成立法。」「預期透過增稅來擴大健康和其他福利 的立法將在2021年第3季前完成。」

根據賓州大學沃頓商學院的預算模型，白登政見是在未來10年增加約5.4兆元新支出。而用於基礎設施、教育和住房等各種計畫的支出，將以對年收入40萬元以上家庭課徵更高稅收以及取消2017年企業減稅來支應。

根據稅收政策中心估算，拜登的方案將在未來10年內將使聯邦稅收淨增2.4兆元。

高盛也重申，白登競選時提出的財政紓困措施對美國經濟成長的提振作用「將超過增稅的負面影響，特別是因為新增的稅收將用於資助新支出」。

哈祖斯表示，民主黨橫掃可能會通過至少3項「巨額」主要立法。

首先也是最緊急的就是新冠紓困。高盛估計，民主黨府院將在2021年通過約2.5兆元的紓困計畫，並在之後幾年中再增加支出。

第二個可能是基礎設施法案，儘管內容尚不清楚。白登競選總部只大概說明價值2兆元的基礎設施和與氣候相關的支出。

第三項法案將是所謂的解調法案，在幾個領域提供新的福利，包括改善「可負擔健保法」(Affordable Care Act)的福利、遠大的兒童保育計畫以及更高的教育支出。

哈祖斯寫道：「基礎設施可能需要更久，但可能會在9月完成立法，屆時延長一年的運輸基礎設施計畫也將到期。」「稅收和福利法案可能會在年中開始，因為國會將首先需要批准預算決議，然後再辯論該法案的細節。」