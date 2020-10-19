福斯救獲利 停產經典金龜車

為了迎合市場並追求較高的利潤，福斯汽車將停產經典車款「金龜車」。（Getty Images）

各大車廠正急切以利潤較高的休旅 車（SUV）取代獲利較少的車種，即便須終結旗下經典車款也在所不惜。

舉例來說，福斯汽車 計畫明年第2季在北美推出小型休旅車Taos，該公司為了在墨西哥組裝廠生產這款車，停產20世紀最具影響力的經典車款「金龜車」。

對汽車產品規畫者而言，做此決策原因很簡單，畢竟小轎車愈來愈不受市場歡迎，而跨界車種大行其道，休旅車和皮卡今年在美國 市占率可望超過70%。車廠投資生產跨界車款能取得更佳利潤，因為消費者願意為較高的車高、更寬敞的空間支付更多錢，但其研發和製造成本卻不會比轎車貴太多。

福斯美國事業銷售和行銷執行副總裁莫瓦薩吉在Taos發表會上表示：「我們認為這種趨勢將延續」。福斯預估，到2030年時，美國消費者每年將購買近1000萬輛休旅車。

福斯並不是唯一一家狠心停產旗下經典車款的車廠。福特汽車正在北美市場停售Taurus，這款轎車曾勇奪美國銷售冠軍。通用汽車也停產多款車種，包括歷史逾60年的雪佛蘭轎車Impala。飛雅特克萊斯勒也放棄向美國人推銷「飛雅特500」，儘管該品牌是靠著這款在歐陸暢銷的小車於2011年重返美國市場。

部分車廠在產線和展示中心騰出空間，是為了重新推出舊有的休旅車款，例如福特Bronco、雪佛蘭Blazer與吉普Grand Wagoneer，但福斯選擇放棄金龜車，重新打造Taos車款。Taos得名於新墨西哥州北部一處人口不到6000人的小鎮。

福斯新增Taos和純電動車款ID.4後，加上原先的Tiguan，在小型休旅車領域共有三款主力產品，與同業速霸陸和吉普的布局雷同。

福斯執行長戴斯欲藉由擴大休旅車產品陣容，終止品牌虧損。實際上，福斯在柴油車排廢造假醜聞爆發前，就已表現不振。戴斯上月向股東表示，在新冠肺炎爆發前，福斯的北美市場已接近損益兩平。福斯絕大多數的獲利來自中國大陸或歐洲市場，近年在美國市場難以獲利。