專家：白登勝選有利貿易 美元難說

民主黨總統候選人白登 的全國民意調查支持度比現任總統川普 高出2位數。距大選不到3周，專家們正在思考白登上台可能對美國貿易和美元 有何影響。

PGIM固定收益首席經濟學者、在歐巴馬政府擔任國際事務副部長的席茲(Nathan Sheets)認為，白登可能會更從容地應對貿易，「白登政府將非常專注於試圖恢復和加強美國與世界各地盟友的關係。而且我認為其中一部分將以各種不同方式讓貿易關係正常化，而且與過去4年相比，他會採取的外交壓力會更大，關稅更低。」

他指出，白登可以會專注於世界貿易組織(WTO)的改革，並為解決與中國的貿易爭議做出協調努力。雖然川普一直拿關稅當作工具，並宣稱打贏與中國的貿易戰，但席茲表示，白登將更適合在解決與中國的任何不公平貿易方面建立國際共識。

不過席茲說，白登政府對美元的態度還不確定，「人們對美元一直喜憂參半。一方面，美元走強代表市場對美國充滿信心，這很有吸引力。而另一方面，美元走強也意味著不利貿易。因此，我認為這在市場上會發更多討論。」

川普政府對美元的看法出現內部矛循。例如說，川普在2018年表示希望看到美元堅挺並預測會繼續走升。與此同時，財政部長米努勤(Steven Mnuchin)一直鼓吹美元走軟。

最後，席茲希望白登政府能將紓困方案作為其首要任務之一，「如果白登當選，首要職務就應是推出大規模的財政紓困計畫。眾議院已通過的3.5兆元《英雄法案》將是討論的起點。因此，我認為白登勝選代表在第1季會有大型紓困方案。」

但是，他也認為，如果川普連任同樣會採取紓困措施。他希望大選後冷靜的領導人能夠就紓困案的最高數額達成協議。川普支持1.8兆元的交易，而眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)則提出更高的2.2兆元計畫。